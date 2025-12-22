Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, perdiendo diez escaños.

La Ejecutiva del PSOE de Extremadura, en una reunión que se prevé larga y que está siendo "dura" según fuentes socialistas, está evaluando su futuro inmediato después del batacazo electoral. La dimisión de Gallardo ya era más que previsible e incluso la ejecutiva provincial de Cáceres se lo había pedido esta mañana. También ha exigido que no recoja el acta de diputado para que cesen todos sus cargos orgánicos dentro de la formación.

Aunque Ferraz insiste en que defiende la autonomía de las federaciones autonómicas, todo apunta a que también ha habido presiones en ese mismo sentido. Y aunque no ha habido ningún tipo de autocrítica sobre el resultado de las urnas, fuentes socialistas han señalado a Libertad Digital que Gallardo era un candidato "poco idóneo": el primer cabeza de lista imputado en democracia, señalado por el enchufe del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

Tras la salida de Gallardo, el PSOE de Extremadura quedará en manos de una gestora acordada con Ferraz y que dirigirá el partido hasta que se celebre un congreso extraordinario.

Historia de la debacle

Gallardo ha sido líder del PSOE de Extremadura durante un año y nueve meses. Fue alcalde de Villanueva de la Serena durante 21 años y se le consideró el futuro más brillante del socialismo en Extremadura. Sin embargo, su procesamiento por la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, acabó con su futuro.

Por el camino, Miguel Ángel Gallardo ejecutó una maniobra para blindarse judicialmente: dimitió como presidente de la Diputación de Badajoz y, gracias a una cadena de renuncias en la lista del PSOE, saltó a la Asamblea de Extremadura para obtener aforamiento exprés justo antes del juicio. Una operación tan evidente en su finalidad que ha sido señalada incluso por el Supremo.

Ibarra: abstención en la investidura de Guardiola

Durante esa "dura" reunión de la ejecutiva de los socialistas extremeños, el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha propuesto la abstención del PSOE en la investidura de María Guardiola para dejar a Vox fuera del gobierno extremeño, según han confirmado a EFE fuentes socialistas.

Esta opción no convencía esta mañana en Ferraz, porque los socialistas ya ofrecieron a Guardiola sus votos para aprobar los presupuestos y pese a ello, la presidenta popular decidió convocar elecciones anticipadas.