Sánchez comparece por la salida de Alegría y tras la catástrofe en Extremadura

Según Moncloa, la intención del presidente es anunciar el relevo de Pilar Alegría, ministra portavoz y también titular de Educación, Formación Profesional y Deportes, que sale del Ejecutivo para ser candidata en las elecciones que Aragón celebrará el próximo 8 de febrero.

Sólo se sabe que será una mujer la designada para actuar como portavoz del Gobierno en este nueva etapa, según confesión del propio presidente. Se desconoce si los cambios se limitarán a la sustitución de Alegría por otra ministra, con sus mismas competencias, o si irán más allá en caso de alguna reestructuración de las mismas. Pese a que Sumar había reclamado con insistencia un cambio radical en el Ejecutivo, Sánchez lo ha descartado ante los medios.