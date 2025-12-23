Illa intenta desmarcarse de la corrupción socialista y garantiza a ERC que habrá cupo catalán

Balance del año de Salvador Illa. El presidente de la Generalidad dice haber cumplido con sus objetivos y aunque no tiene presupuestos, confía en que los podrá aprobar a primeros de año. Para ello se debe dar el visto bueno de ERC, un apoyo que depende de la llamada financiación singular. "Este enero pasarán cosas", ha señalado respecto a las negociaciones con ERC y con el Gobierno de cara a implantar el llamado cupo catalán. Según Illa, la financiación será "singular y solidaria" y permitirá desbloquear la negociación con los republicanos sobre los presupuestos autonómicos.

El otro gran asunto para Illa es la aplicación de la amnistía a Puigdemont, un deseo que el dirigente socialista no se cansa de verbalizar. Para el líder socialista catalán, el regreso del golpista prófugo a España sería la guinda que permitiría cerrar el proceso de "normalización" que según los socialistas se vive en Cataluña los años del "Procés".

En cuanto a los casos de corrupción en el PSOE y en el entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como con las denuncias por acoso sexual, Illa ha tratado de desmarcarse sacando el comodín de que el PSOE y el PSC son partidos diferentes y mostrando una fe ciega en que en el PSC no puede pasar lo mismo.

Respecto a los resultados de las elecciones en Extremadura, Illa ha reconocido que han sido malos para el PSOE pero ha añadido a continuación que "al PP le ha salido el tiro por la culata" porque no ha logrado la mayoría absoluta necesaria para no depender de Vox.

El desalojo de Badalona

El presidente de la Generalidad se ha referido también al desalojo de los cuatrocientos inmigrantes subsaharianos que habían ocupado un instituto en ruinas en Badalona. Illa ha cargado contra el alcalde de la localidad, el popular Xavier García Albiol, a quien ha venido a acusar de "irresponsable". "La irresponsabilidad no sale gratis, tiene consecuencias", ha señalado el dirigente socialista en alusión velada al edil badalonés. Además, ha pedido a los vecinos "calma" y ha asegurado que en las próximas horas se resolverá la situación de los irregulares y los vecinos. Según Illa, la solución estará en línea con "los valores humanistas" de su "Govern". En cuanto a García Albiol, Illa ha dicho que ha hablado con él y que "lo que le tenía que decir se lo he dicho en privado".

Sobre el asunto del desalojo de Badalona ha tratado de terciar Carles Puigdemont, quien ha acusado a Illa de falta de liderazgo y a Albiol de tener un discurso "incendiario".