Jordi Sevilla lidera la rebelión contra el "cesarismo" de Sánchez: prepara un manifiesto para "despodemizar" el PSOE

El muro de Pedro Sánchez empieza a presentar grietas internas y no precisamente desde la periferia. El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha anunciado el lanzamiento de una ofensiva en toda regla contra la actual dirección de Ferraz. Tras las fiestas navideñas, Sevilla presentará un manifiesto que pretende ser el acta fundacional de un movimiento para recuperar el PSOE de su actual "deriva podemita" y devolverlo a la senda de la socialdemocracia clásica.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sevilla no ha escatimado en críticas hacia el que fuera su jefe de filas. El exministro ha denunciado que el PSOE ha abandonado sus principios desde que Sánchez selló su "abrazo" con Pablo Iglesias, entregándose a una política más cercana al populismo que a la gestión responsable. "Éste no es el Sánchez con el que yo trabajé", ha lamentado, señalando especialmente la amnistía —aprobada "de la noche a la mañana" por interés personal— y los vergonzantes pactos con los proetarras de Bildu.

"Club de fans" de Sánchez

Uno de los puntos más corrosivos del diagnóstico de Sevilla es la degradación institucional del partido. El exministro denuncia un régimen de "cesarismo" inédito, donde Sánchez ha dinamitado todos los contrapesos internos: ni el Comité Federal, ni la Ejecutiva, ni las federaciones —controladas por ministros colocados a dedo— ejercen ya control alguno. "El PSOE se asienta sobre una estructura de club de fans de Pedro Sánchez", advierte Sevilla, recordando que este tipo de liderazgos mesiánicos suelen evaporarse al día siguiente de perder el poder, como ya experimentaron González y Zapatero.

Sevilla confía en que el "terreno se mueva" a medida que lleguen los fracasos electorales. El exministro vaticina que las próximas citas en Aragón, Castilla y León y, especialmente, Andalucía, cambiarán las "percepciones y urgencias" de los barones y militantes que hoy viven instalados en la "resignación".

En este sentido, Sevilla pone el foco en María Jesús Montero. Una derrota de la vicepresidenta en Andalucía tendría un impacto sísmico en los cimientos de Moncloa, muy superior a los reveses sufridos en territorios como Extremadura.

Un "infierno fiscal"

Desde el plano económico, el exministro también ha desmontado el relato triunfalista de Sánchez. Sevilla ha denunciado que el Gobierno está castigando a las rentas salariales mediante un hachazo fiscal encubierto, al negarse a deflactar la tarifa del IRPF, mientras la pobreza infantil sigue en niveles alarmantes.

"Miro a mi Gobierno y digo: ¿En qué estáis? Están en las cosas de Puigdemont, en las cosas de Podemos... en todo menos en la socialdemocracia", ha exclamado. Según su análisis, paradójicamente, a quien más ha "rentado" este Gobierno es a las rentas del capital, mientras las clases medias sufren la voracidad recaudatoria del sanchismo.

Movimiento abierto

El proyecto de Sevilla no nace como una corriente interna al uso —dadas las trabas burocráticas impuestas por Ferraz— sino como un movimiento amplio. Su objetivo es aglutinar no solo a militantes actuales, sino a todos aquellos que han sido expulsados, que han abandonado el partido o votantes decepcionados que no aceptan la mutación del PSOE en una plataforma al servicio de los intereses de los separatistas.

Sevilla, no obstante, mantiene el pragmatismo: si para verano el proyecto no ha logrado arrancar una respuesta masiva, dará un paso al lado. "Yo no vivo de esto", ha sentenciado, dejando claro que su intención es ofrecer una salida a un partido que, bajo el mando de Sánchez, considera irreconocible.