LA UCO subraya el papel del Ministerio de Reyes Maroto en Hidrocarburos: debía conocer las prácticas de Villafuel

La UCO sigue profundizando en la investigación del caso Hidrocarburos. Y, pese a la argumentación del PSOE, que descarta ningún papel de la que fuera ministra de Industria –Reyes Maroto–, los investigadores subrayan el papel de ese departamento en el caso. Y es que Industria era el receptor de la información en materia de precios, comercialización y actividad de las empresas, con lo que tuvo que conocer los movimientos de una empresa –Villafuel–, que dejó tras de sí un fraude en el IVA de 182 millones de euros y que obtuvo la licencia con todo tipo de interferencias políticas. Empezando por las que se realizaron ante el propio Ministerio de Reyes Maroto.

La UCO se niega a rechazar la vinculación del departamento de Maroto, actual líder del PSOE en la ciudad de Madrid, en el caso Hidrocarburos. Y la razón es puramente legal.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil defiende que en el caso Hidrocarburos se entremezclan sospechosos habituales como José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre con altos cargos de la época como Teresa Ribera y Reyes Maroto. La primera porque era la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y su departamento fue el que acabó concediendo la licencia que permitió el escándalo y el fraude. Y la segunda porque también intervino en ese proceso.

Venta de petróleo venezolano

El caso Hidrocarburos comprende una presunta trama de venta de petróleo venezolano que eludía el pago del IVA por medio de declarar que no se iba a vender el combustible en España pese a que posteriormente se colocaba en el mercado interior. Para ello necesitaban una empresa nacional: Villafuel. Y la licencia fue autorizada por el departamento de Teresa Ribera. ¿Pero sólo paso esa licencia o trámites legales por las manos de Ribera? En absoluto.

"La investigación llevada a cabo, reflejada en los diversos oficios y atestados ya incorporados a la causa, así como en los avances derivados del análisis de las evidencias intervenidas, ha permitido obtener indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, MINCOTUR y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, MITECO".

El PSOE defiende que Reyes Maroto no tuvo ninguna implicación porque la licencia no la concedía Industria. Pero ese argumento no convence a la UCO: "En lo que respecta al MINCOTUR, si bien no participa en el procedimiento de concesión de autorizaciones como operador, si desempeña una función relevante en materia de recogida, tratamiento y difusión de la información relacionada con la actividad del sector". Es más, "en este sentido, las empresas autorizadas tienen la obligación de remitir periódicamente información sobre precios, descuentos y volúmenes de comercialización, mientras que las comunidades autónomas deben comunicar al MINCOTUR, las modificaciones regístrales relativas a dichas empresas".

Reyes Maroto sí tuvo un papel destacado en hidrocarburos

Traducido: Industria tenía acceso a toda la información del sector y empresas. Y, por lo tanto, pudo ser consciente de las ilegalidades que cometía la empresa en su tramitación de la licencia. En especial, en las reuniones mantenidas con el propio Ministerio de Reyes Maroto, departamento al que llegó de la mano de la gestiones de José Luis Ábalos y la trama de Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre.

La UCO apuntala su conclusión en el "artículo 42.3 de la Ley 34/1998, «los operadores al por mayor de productos petrolíferos deberán comunicar al MINCOTUR el inicio de sus actividades, así como las modificaciones que afecten a los datos suministrados en dicha comunicación […]".

Dicho de otro modo, que la UCO considera que Maroto sí tuvo un papel destacado en el caso Hidrocarburos.