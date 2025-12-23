Los barones del PP admiten "preocupación" por el crecimiento de Vox y advierten: "Absorbe voto de PP y PSOE"

El Partido Popular saca pecho del resultado en las elecciones de Extremadura, donde presumen de haber alcanzado un 44% de voto con Vox subiendo. Aunque no hayan cumplido las expectativas, engordadas por el propio partido, al haber subido sólo un escaño, el hundimiento del PSOE añade un motivo de satisfacción, empañado por el ascenso de Vox, del que toman nota quienes se enfrentan próximamente a las urnas.

"Vox ya no extrae votos sólo del PP, sino que ha encontrado un nuevo caladero de votos en el PSOE", decía el presidente andaluz, Juanma Moreno, que irá a las urnas en la primera mitad de 2026. El líder popular admitía "preocupación" por el crecimiento del partido de Abascal, y advertía de que son ya segunda fuerza política en algunas capitales de provincia, también andaluzas.

"Cuando Vox está por encima del 17-18% es muy difícil lograr la mayoría absoluta en un territorio", añadía, defendiendo el resultado de María Guardiola, pero poniéndose en parte la venda antes que la herida por lo que pueda suceder en Andalucía, donde admitía que el PP tiene que "trabajar" para repetir resultado y no depender de Vox.

Azcón pide no hablar con el PSOE

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, que celebra elecciones en febrero, pedía incluso a su compañera de partido no dialogar con el PSOE. "Hoy es imposible hablar con el PSOE", defendía, enumerando la ristra de escándalos que afronta el Gobierno de Pedro Sánchez, avanzando cuál será el eje de su campaña, donde se enfrentará a la exministra Pilar Alegría, cazada comiendo en un restaurante con Paco Salazar, acusado por militantes socialistas de acoso sexual.

Si el PP negocia en Extremadura con el PSOE podría ser letal para sus planes en un territorio donde los socialistas también han tenido siempre mucho peso. Con la campaña de Aragón ya en marcha, a los populares les penalizará más pactar con el PSOE que hacerlo con Vox, como sugería el presidente regional, que defendía llegar a acuerdos con los de Abascal, siempre dentro del marco competencial autonómico, cumpliendo con la ley y ajustándose a los principios del PP.

Cosas que limar de la campaña

El presidente aragonés decía que su campaña, como la de Extremadura, será de carácter autonómico, pero añadía que participará en debates electorales de ámbito nacional y contará de forma preferente con Alberto Núñez Feijóo para la contiende porque "quiero que esté muy presente". Algo que no ha sucedido en el caso de Guardiola, que se ausentó del debate de TVE y apenas compartió actos con el líder del PP, al que no invitó al cierre de campaña.

Incluso el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, región donde Vox no tiene representación, "ponía en valor el buen resultado de Vox", al ser preguntado sobre si hay que entenderse con Vox. Sin querer aconsejar a Guardiola sobre futuros acuerdos, admitía que los de Abascal "son necesarios", salvo que otro partido ceda sus votos. El PP, por tanto, apuesta por normalizar las relaciones con este partido, a pesar de la tensión creciente.