Las lecturas que Ábalos recomienda desde la cárcel: "Hay una tensión entre el encierro y la libertad"

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y Koldo García, su exasesor e íntimo amigo, pasarán la Navidad en la cárcel de Soto del Real después de ingresar en prisión provisional el 27 de noviembre al considerar el magistrado Leopoldo Puente "riesgo extremo de fuga" del que fuera número 2 de Pedro Sánchez y de su exasesor. La prisión deja mucho tiempo para pensar y para no saber cómo matar las horas. Por ello, a través de su cuenta de X (antes Twitter), Ábalos ha recomendado varias de sus lecturas en prisión para amenizar su "encierro" a la vez que ha felicitado la Navidad.

"Durante estos días, mis buenos amigos me han enviado libros que me están brindando la compañía necesaria para sobrevivir a las largas y tediosas horas de encierro. Les agradezco muchísimo haber recibido títulos tan importantes y tan variados como 'La Península de las casas vacías' de David Uclés; 'Lecciones de la Historia' de Edgar Morin; 'Fouché: retrato de un hombre político' de Stefan Zweig; 'El hombre en busca de sentido' de Viktor E. Frankl; 'La sangre está cayendo al patio' de Elvira Navarro; 'Una salida honrosa' de Éric Vuillard; 'El cuarto Reich' de Bruno Cardeñosa y 'Próspero viento' de Andrés Trapiello", ha explicado en redes sociales el exministro Ábalos.

"Siendo la lectura una vía de conexión con el mundo exterior, la biblioteca del Módulo 13 también ofrece calma y un espacio digno para este confinamiento. En esta ocasión he elegido reencontrarme con Alejo Carpentier y Benito Pérez Galdós", ha añadido el que fuera número dos del presidente del Gobierno.

"Para un preso, los libros son como un viaje que no emprende. Leerlos en prisión está siendo toda una experiencia en un momento en el que el concepto "reclusión" se convierte en "familiar" al devorar esas historias en busca de orientación, de calma, de reflexión o sencillamente de consuelo. Hay una tensión entre el encierro y la libertad, y de estos libros surge una energía muy singular. Os invito a descubrir estas obras. Os aseguro que leerlas en la cárcel o bajo cualquier otro yugo las convierte en mucho más que en una simple y buena lectura", ha relatado Ábalos.

#MisLibrosEnPrisión | Durante estos días, mis buenos amigos me han enviado libros que me están brindando la compañía necesaria para sobrevivir a las largas y tediosas horas de encierro. Les agradezco muchísimo haber recibido títulos tan importantes y tan variados como "La… pic.twitter.com/QdvdojL7HP — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) December 23, 2025

"#EnElNombreDeÁbalos | Mis mejores deseos para estos días y que el próximo 2026 sea más benigno, os traiga salud, trabajo y bienestar familiar para todos y todas", ha concluido en su mensaje de recomendación de lectura y de felicitación de la Navidad y de año nuevo.

El mensaje viene acompañado de un corto vídeo animado con las portadas de los libros anteriormente recomendados junto a unos barrotes y finaliza con un curioso mensaje: "#MisLibrosEnPrisión, cuando leer abre puertas que nadie puede cerrar. Historias que liberan incluso en una prisión. #EnElNombreDeÁbalos".