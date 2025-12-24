El caso Hidrocarburos se está convirtiendo en una bomba de relojería para el Gobierno. Lo que pensaban ellos que podía ser la tumba de Víctor de Aldama resulta que está implicando a todo un largo listado de ministros en una trama que acaba en el petróleo venezolano y en los acuerdos cerrados al más alto nivel para que la narcodictadura nutriera de combustibles a la red.

¿Qué es la trama de hidrocarburos? La trama de hidrocarburos comprende una investigación judicial y policial en España sobre una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal, corrupción y tráfico de influencias en el sector de distribución y comercialización de carburantes. La trama cuenta con una estructura compleja que opera mediante empresas pantalla y mecanismos financieros diseñados para evadir impuestos (especialmente IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos), blanquear capitales y obtener ventajas ilegales en la obtención de licencias para operar en el sector. La UCO estima que la cantidad defraudada supera los 182,5 millones de euros entre 2021 y 2024 y parte de los beneficios se habría desviado al extranjero a cuentas en Portugal, China o Colombia. Los presuntos cabecillas de la trama son Víctor de Aldama y Claudio Rivas de los que se cree que controlaban empresas relacionadas con el comercio de combustible y estructuraban el fraude a través de sociedades instrumentales — entre ellas Villafuel S.L. y Have Got Time S.L.— y testaferros para ocultar la identidad de los dueños y dificultar la investigación. La investigación apunta que la trama pagó cerca de un millón de euros en sobornos o favores para "comprar la voluntad" de políticos y facilitar licencias, incluidas contraprestaciones como un chalet entregado al exministro José Luis Ábalos. Con estas prácticas habrían buscado influir en decisiones de varios ministerios, como Transportes, Industria (Reyes Maroto) y Transición Ecológica (Teresa Ribera). Las conversaciones interceptadas y la documentación policial incautada sugiere la existencia de vínculos entre la trama y cargos públicos o asesores políticos. La causa principal de la trama de hidrocarburos se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar la investigación hasta 2026 y prevé más imputaciones según avance el análisis de documentación incautada y comunicaciones interceptadas. El caso de hidrocarburos está también relacionado con otros procedimientos —como el llamado caso Koldo— en los que aparecen implicadas las mismas figuras políticas y los mismos contactos entre empresarios y altos cargos.

El caso Hidrocarburos dejó tras de sí un fraude en el IVA de 182 millones de euros. En él figuran como implicados José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García Izaguirre. Pero han empezado a surgir más nombres. Figura ya el de Teresa Ribera, la que fuera vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y ahora es vicepresidenta de la UE. Y es que ella fue la que concedió la necesaria licencia de Villafuel pese a una tramitación plagada de irregularidades. También aparece el nombre de Reyes Maroto, porque en la tramitación y control de la licencia intervino el Ministerio de Industria que ella comandaba por aquellas fechas. Y ahora ha aparecido en uno de los listados de cargos la que era secretaria de Estado en aquel momento de Ribera: la ahora ministra del mismo departamento Sara Aagesen.

Se trataba presuntamente de una trama de venta de petróleo venezolano que eludía el pago de este impuesto por medio de declarar que no se iba a vender en España y posteriormente se colocaba en el mercado interior. Para ello necesitaban una empresa nacional: Villafuel. Y la licencia fue autorizada por el departamento de Ribera, donde también estaba Aagesen. Pues bien, la UCO no ha dudado en señalar directamente los dos nombres -el de Ribera y el de la ahora ministra- porque la trama tenía un objetivo: "Obtener la autorización eludiendo la obligación de acreditar la capacidad financiera disponiendo de recursos propios afectos a la actividad, de al menos, tres millones de euros".

El listado señala literalmente lo siguiente:

"-Director de gabinete. • Marc Isaac PONS PONS, ostentó el cargo el periodo que abarca entre el 16 de febrero de 2021 y el 11 de julio de 2022.

Sara Aagesen



-Secretaría de Estado de Energía. • Sara Aagesen Muñoz, ostentó el cargo el periodo que abarca desde el 17 de enero de 2020 hasta el 24 de noviembre de 2024. -Dirección General de Política Energética y Minas, DGPEM. • Manuel García Hernández, ostenta el cargo desde el 9 de junio de 2020. -Subdirector General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, SGH. • José Luis Cabo Sánchez, ostenta el cargo desde el 7 de octubre de 2021. -Jefa Área de Hidrocarburos Líquidos. Ana Belén Manzano Negro."

La "infiltración" de la trama en ese asunto "habría sido vehiculada a través de Víctor de Aldama, persona con acceso al entorno del entonces titular del MITMA y secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) José Luis Ábalos Meco y habría tenido como finalidad la de influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la mercantil Villafuel SL, la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos, todo ello a cambio de una contraprestación económica", señala la UCO. Y ahí entraron en escena Industria y Transición Ecológica, que ayudaron a tramitar y entregar la licencia de Villafuel.