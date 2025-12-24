Lobato no descarta sumarse a Jordi Sevilla y apunta a Sánchez como uno de los responsables de la debacle en Extremadura

Juan Lobato, diputado en la Asamblea, senador del PSOE y técnico de Hacienda del Estado ha estado en Es la Mañana de Federico de esRadio para denunciar la situación actual en el PSOE.

El que fuera secretario general de los socialistas madrileños acabó dimitiendo después de que ABC publicara que había depositado ante notario los wasaps que se intercambió con Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, quien entonces era a su vez jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. Sánchez Acera reenvió a Lobato el email filtrado por el exfiscal general del Estado con los datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, para que lo utilizara contra ella en la Asamblea.

Cuando estos hechos transcendieron, el Alto Tribunal lo llamó a declarar como testigo en el juicio que condenó a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Tras conocerse el fallo, se emprendió una campaña de deslegitimación de la más alta instancia jurisdiccional del país que el socialista ha censurado.

"La democracia se basa en la confianza, y si los políticos ponemos en tela de juicio las instituciones, las debilitamos". Es más, para Lobato, no es una mala sentencia. "Yo dediqué seis horas a leer la sentencia del fiscal en detalle: no se le trata mal, se le absuelve de todos los delitos menos de uno, y se alude a su brillantez profesional. Es una sentencia respetuosa que, claro, tiene un fallo, pero no es una sentencia sin argumentación ni mucho menos. Los votos particulares también pueden tener cierta solidez, pero lo que hay es lo que dice la Constitución".

"Reaccionar deslegitimando la justicia es un error; debemos reiterar la confianza en el sistema judicial de este país. Hacer política pública y generar convivencia son tareas distintas: esto último es trabajo de los políticos, y si nos dedicamos a lo contrario, estamos dejando de cumplir con nuestra función", ha señalado.

Repudiado por su partido los últimos meses, Lobato ha señalado que "a nivel personal", ha tenido un año en el que"he podido disfrutar mucho más de la familia y dedicar tiempo a leer y escribir. Lo mejor de este año ha sido disponer de mucho más tiempo para compartir con mis hijos y con mi mujer". Y ha añadido: "Los fines de semana los he pasado recorriendo pueblo por pueblo de la Comunidad de Madrid, y ese tiempo liberado lo he dedicado principalmente a la familia y a la reflexión".

"En el plano negativo, ha sido un año terrible en términos políticos y sociales. Hemos vivido crisis bastante importantes, sobre todo relacionadas con la corrupción, que ataca a la esencia de la democracia liberal. Las democracias funcionan porque la gente confía en las instituciones; cuando se producen casos de corrupción tan graves como los conocidos este año, esa confianza se quiebra. Y cuando afecta al partido de uno, duele mucho más y genera una rabia aún mayor".

Sobre si su caso se parece al de la consejera de Emiliano García-Page que insinuó que Sánchez robó las primarias, Lobato ha dicho que "mi situación acabó en el Tribunal Supremo y tuvo una trascendencia política muy importante. En el PSOE debe haber respeto hacia quienes opinan distinto, porque eso fortalece al partido. Por lo tanto, que un dirigente socialista haga una reflexión sobre algo que funciona mal no debilita al PSOE". Sin embargo, cree que "existe una obsesión con la unidad interna que lleva a considerar traidor a quien aporta un matiz diferente".

En este sentido, no ha querido desvelar si se sumará al manifiesto que prepara el exministro Jordi Sevilla con el que pretende dar comienzo a la preparación de una alternativa a Pedro Sánchez en el PSOE. "Somos socialistas preocupados con la situación actual, no sé si firmaré, el texto no es definitivo, lo importante en cualquier caso es la reflexión y que el PSOE no sea una secta y que la gente sea libre de opinar".

Lobato ha reconocido que "Jordi Sevilla ha iniciado un proceso de reflexión que mucha gente ya ha empezado, compartiéndolo con otros compañeros". Sin embargo, ha subrayado que "los tiempos de los procesos orgánicos son los que son: cuando se convoquen unas primarias o un congreso para elegir secretario general será el momento de presentar alternativas. Mientras tanto, se puede hacer pedagogía. Yo no paro de escribir y publicar, y en esos textos trato de explicar que la buena política pasa por la libertad de opinión, los criterios contrapuestos y que la gente pueda opinar y decidir".

"Cuando se convoque un proceso de primarias, pues habrá que decidir, esto viene de siempre, desde Largo Caballero y Besteiro", ha incidido el socialista. "El PSOE nunca ha sido un partido radical ni revolucionario, ha sido reformista e institucional y ha hecho ese esfuerzo por hacer que todos los españoles sean respetados por el partido y se sientan representados. Hay que hacer un esfuerzo en el futuro".

El que fuera líder de los socialistas madrileños cree que "el sistema de funcionamiento democrático en las primarias es muy robusto y muy similar al de las elecciones generales. Por eso me resultaron muy bochornosos los mensajes que conocimos entre Santos Cerdán y Koldo sobre meter papeletas. Que personas que han estado a ese nivel de responsabilidad hablen de esa manera y utilicen esos métodos me parece un bochorno espantoso, aunque creo que no tuvo resultado en las primarias".

También se ha referido a los casos de acoso sexual en el PSOE. Lobato ha defendido que no ha visto ningún caso en sus compañeras de partido, pero ha señalado que "la sociedad en general, los hombres no hemos sido capaces de aprender. Muchos hombres pensamos que estamos seduciendo a una mujer y en realidad se está haciendo otra cosa. La generación de mis hijos será la primera en que sepan qué está bien y qué está mal y tengan respeto en todo lo que tenga que ver con el sexo y la libertad sexual. El PSOE tiene que tener una respuesta contundente, algo que no ha pasado desafortunadamente".

No obstante, el socialista ha lamentado que las mujeres de su partido se hayan callado y no los hayan denunciado y ha calificado de "error" este silencio. "Esto enlaza con la forma en que hombres y mujeres hacemos pedagogía y con el ejemplo que damos al reaccionar ante situaciones así. A nivel interno ha causado mucho daño y ahora corresponde tanto a hombres como a mujeres del partido intentar explicar lo ocurrido y reconstruir la confianza. Hemos fallado, evidentemente".

"Hubo cuatro actos de Sánchez en Extremadura"

Lobato también se ha referido a las elecciones en Extremadura y ha señalado claramente a Pedro Sánchez como responsable del descalabro del PSOE en su histórico feudo. "La responsabilidad en un partido jerárquico y vertical es de todos los dirigentes. En la campaña, hubo cuatro actos del presidente del Gobierno; en Madrid, solo uno de Sánchez, aunque también existe responsabilidad en el partido de Extremadura".

Y es que las relaciones con el presidente y secretario general de su partido están rotas. "La última vez que hablé con Pedro Sánchez fue cuando su mujer estuvo en la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación, la recibí como anfitrión. Desde entonces no he vuelto a hablar con él. Con Ayuso la escribí hace un par de meses por un percance de salud. Es una relación de cordialidad, humana, natural, como debe ser", ha concluido Lobato.