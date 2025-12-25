La campaña de Extremadura ha servido de entrenamiento para el resto de presidentes autonómicos que se enfrentan a las urnas en 2026. El primero de ellos, el de Aragón, Jorge Azcón, que ha defendido a María Guardiola diciendo que hará una campaña similar a la de ella, centrada en asuntos autonómicos, aunque ha deslizado también qué cambiará con respecto a su compañera de partido.

Según dijo el mismo lunes, antes de la Junta Directiva Nacional que presidía Alberto Núñez Feijóo, participará en debates de televisión, a diferencia de lo que hizo Guardiola. Este miércoles evitó confirmar si acudirá a uno en TVE, sin descartarlo, y dio prioridad a un posible cara a cara en la cadena autonómica de Aragón, mostrando voluntad de acudir también a otros en cadenas nacionales.

El presidente de Aragón sí contará con el líder del PP de manera activa durante la campaña, cosa que no hizo la presidenta en funciones de Extremadura, que limitó mucho sus apariciones, coincidiendo apenas en los actos, y no le invitó al cierre de campaña. Azcón avanzó, también, que concederá entrevistas a medios nacionales, algo que Guardiola limitó en extremo, generando incluso malestar entre los periodistas.

De inevitable carácter nacional

En Es la Mañana de Federico, de esRadio, el presidente aragonés anunció, además, que irá en campaña al Parador de Teruel, donde José Luis Ábalos habría protagonizado una juerga de la que habría tenido conocimiento Pilar Alegría, entonces presidenta de Paradores, que fue después ascendida a ministra y, actualmente, candidata del PSOE en Aragón. No descartó, incluso, iniciar la contienda en este enclave tan simbólico para confrontar con su principal adversaria.

Toda una declaración de intenciones que avanza que los asuntos nacionales marcarán la campaña, a pesar de que se aborden cuestiones de carácter autonómico de manera prioritaria. Los casos de acoso sexual en el PSOE, después de la imagen de Alegría reuniéndose en un restaurante con Paco Salazar -señalado como acosador por militantes socialistas- serán el eje central en la estrategia del PP.

También formarán parte de la misma los casos de corrupción del PSOE, especialmente los escándalos que implican a Forestalia y al Gobierno del socialista fallecido Javier Lambán. En un intento desesperado por contrarrestar la munición que prepara el PP, Alegría ya se presenta como víctima y acusó a Azcón de querer protagonizar una campaña de "insultos". Algo que ha negado el presidente de Aragón, que achacó sus declaraciones a "la situación del PSOE".

El PP se declara satisfecho con el resultado en Extremadura, donde obtuvo el 43% de los votos, pero el ascenso de Vox también invita a la reflexión de los barones que se enfrentan a las urnas los próximos meses. De hecho, ninguno ocultó su preocupación por el espectacular resultado de los de Santiago Abascal, que rozaron el 18% de votos. De ahí que se intenten limar aspectos de la campaña en la que Guardiola incluso estuvo sin agenda durante varios días.