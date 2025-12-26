El PP lleva al Congreso la guerra entre Bolaños y Robles para retratarlos

La tensión entre los ministerios de la Presidencia y el de Defensa ha sido tónica habitual durante el mandato de Pedro Sánchez. La guerra interna entre Félix Bolaños y Margarita Robles es cosa conocida y ha llevado al choque público entre ambos por diferentes motivos: Pegasus, el CNI o la custodia de los secretos oficiales. Una animadversión que el PP ha trasladado al Congreso de los Diputados.

El grupo de Ester Muñoz ha registrado varias preguntas, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, para obtener respuesta por escrito del ministro Bolaños a cuenta de la actuación del ministerio que dirige su compañera Robles, a la que acusan de "actuar en rebeldía" y "despreciar al Parlamento" por no facilitar cierta información a las Cortes. El PP solicitó a Defensa un dictamen del Consejo de Estado sobre el ruido generado por las actividades militares, sin éxito.

El ministerio de Robles se ha negado a facilitarlo asegurando que no es "este departamento no es el originario del Dictamen", lo que el PP considera una "tomadura de pelo", ya que la decisión de publicar estos informes recae sobre "la autoridad solicitante", en este caso, Defensa. Recuerda, además, que el Gobierno debe regirse por unos principios de transparencia.

Recuerdan, incluso, que otros departamentos, como el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, o el de Transportes, que pilota Óscar Puente, sí han facilitado informes del Consejo de Estado solicitados por sus departamentos sobre distintas materias. Por todo ello, el PP se dirige al Gobierno, primero, y después expresamente al ministro Félix Bolaños, con quien Robles mantiene una mala relación, y que es el encargado de las relaciones con las Cortes:

"¿Cuáles el criterio oficial del Gobierno de España sobre la remisión a las Cortes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre su normativa en elaboración?" preguntan en el escrito remitido a la Mesa del Congreso para obtener respuesta por escrito.

"¿Comparte el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la respuesta dada por el Ministerio de Defensa o se alinea con las efectuadas por los Ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible o de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030?", interpelan a Bolaños, forzándole a manifestar su opinión sobre la actuación de su compañera.

Por último, le preguntan si "piensa el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reconvenir al Ministerio de Defensa por su intolerable actitud negándole información al Congreso de los Diputados y exigirle dar cumplimiento a la solicitud de documentación 186/001319 formulada por un diputado del Grupo Popular", instándole a enmendar a Robles.