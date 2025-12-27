Feijóo irá a por el "centro" a la espera de un adelanto electoral en primavera

El Partido Popular prepara el terreno para las elecciones generales que, según calculan algunos en la cúpula, podrían convocarse en la primavera de 2026, después del ciclo electoral autonómico con el que esperan hundir a Pedro Sánchez. Extremadura ha arrojado una radiografía bastante fidedigna de la situación política en el país, y los partidos toman nota de cara a la batalla final que les enfrentará por la Moncloa.

Alberto Núñez Feijóo siempre apostó por mostrar un perfil de gestor público, más templado e institucional que sus adversarios. El crecimiento de Vox que siguió a su salida los gobiernos autonómicos le empujó a endurecer parte de su discurso, asumiendo también algunos postulados defendidos por Santiago Abascal en lo que se refiere a la inmigración o las políticas verdes.

Una vez realizado ese ajuste, en el PP están convencidos de que la batalla se libra ahora por el centro, donde el PSOE ha dejado un boquete inmenso tras haberse radicalizado para competir con Podemos. "Vamos a por el centro político, que es el que han abandonado los socialistas", trasladan desde la dirección del partido, donde explican que la política de bloques inaugurada por Sánchez fuerza a todos a adoptar otra perspectiva: "Preferimos que los votos estén en Vox que en el PSOE", resumen.

Dado que "ya no sirve sólo con ganar las elecciones, sino que es necesario sumar mayoría con tus aliados", Feijóo aspira a convencer a posibles indecisos o abstencionistas para aportar más escaños al saco común que, ya da por hecho, tendrá que tejer con Vox. Aunque el presidente del PP se comprometió en verano a gobernar en solitario, la dependencia de los de Abascal es inevitable, como ha ocurrido en Extremadura, y ya todos en el partido apuestan por normalizar relaciones y limar asperezas.

De hecho, el líder del PP ha pedido "proporcionalidad a todos los partidos" para llegar a acuerdos en Extremadura, incluido a su candidata, María Guardiola, a la que instan a acercar posturas con Vox, dado el hundimiento del PSOE que hace imposible "hablar con este partido". Es lo que lleva días defendiendo la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que hizo hincapié en el 60% de voto que suman ambas formaciones en esta comunidad, lo que definió como un mensaje "claro" de los extremeños para ponerse de acuerdo.

La apuesta del PP por la "centralidad", explican en el partido, no quiere decir adoptar una posición tibia frente a Sánchez. Prueba de ello es la comisión Koldo del Senado por la que hará desfilar a José Luis Rodríguez Zapatero, después de que hayan acudido ya los cabecillas de la trama PSOE como Santos Cerdán o José Luis Ábalos. Ya no descartan, tampoco, llamar a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, por el rescate de Air Europa.

Los de Feijóo insistirán en conjugar una oposición dura con críticas a la situación económica que ya asfixia a las familias, aunque sin aportar tanto por ser propositivos, dado el escaso margen del que disponen para colar propuestas en medio de tanto escándalo.

2026 será el año definitivo en el que medirán fuerzas con Vox, tras haber dado casi por amortizado al PSOE, del que auguran que seguirá hundiéndose en cada nueva cita electoral. Por contra, incluso los barones del PP que se enfrentan ahora a las urnas asumen que los de Abascal podrían seguir subiendo llegando a hacerse imprescindibles en territorios donde, hasta ahora, no tenían influencia, como Andalucía.

En previsión de que eso ocurra, los presidentes moldean sus discursos y si hace apenas unas semanas defendían "no arrodillarse más" ante Vox, ahora se muestran favorables a llegar a acuerdos y concederles algunas peticiones. Una forma, también, de intentar frenar su exponencial crecimiento a costa de PP y PSOE, lo que resta capacidad de ensanchar su base a los de Feijóo.