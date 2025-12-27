La trama de Ábalos buscó tres chalés más en Madrid en 2022 y tras su cese: zona sierra, 400 m2 y urbanización con vistas

José Luis Ábalos dejó el Ministerio en julio de 2021. Pero cada vez está más claro que ese paso no supuso su alejamiento ni del PSOE ni de la trama. La UCO ha detectado movimientos de la trama para ver tres chalés más en una de las mejores y más caras de Madrid: la sierra madrileña. El modelo de chalé buscado para comprar por la trama tenía un patrón: urbanización tranquila y con vistas a la naturaleza, entre 300 y 400 m2 y chalé a poder ser independiente.

La UCO ha detectado tres chalés más que atrajeron la atención de Koldo García Izaguirre. Hay que recordar que entre las múltiples gestiones que desarrollaba Koldo para José Luis Ábalos se encontraba la de buscarle inmuebles o casas. Así ocurrió en Cádiz, en Rivas o en Marbella con la casa de vacaciones.

Pues bien, en esta ocasión, el objetivo perseguido por la trama era claramente la búsqueda de una casa discreta, de lujo, en ambiente de naturaleza y de amplio espacio. En concreto, la UCO ha detectado el cruce de mensajes con referencias a tres casas. La primera de ellas es un chalé adosado de 304 m2 ubicado en Las Rozas (Madrid) y en una urbanización llamada El Burgo. La operación se planteaba para adquirir en propiedad la casa.

El segundo de los chalés era más grande, lujoso y exclusivo. Se trataba de una "casa en avenida el Tomillar, El Monte, Torrelodones". De nuevo se trataba de un inmueble en venta, no en alquiler, y con una dimensión de 417 m2. Torrelodones es un municipio ubicado en plena zona protegida de naturaleza, la Cuenca Alta del Manzanares. Y sus vistas al monte son las típicas que se buscan en las casas de lujo y segundas residencias de lo que siempre se ha denominado como Sierra de Madrid.

La tercera casa, de nuevo, se ubica en Torrelodones. Y, además, en una de las urbanizaciones más afamadas de esa localidad: Los Peñascales. La casa en cuestión tenía 360 m2, era un chalé independiente y la urbanización describe sus vistas: El Monte. La casa contaba con piscina y un amplio porche con vistas al jardín.

No se trata del único descubrimiento inmobiliario de la UCO en los últimos meses. Otro de los capítulos, de hecho, llevó a esta unidad a una operación inmobiliaria en Rivas con destino al patrimonio de José Luis Ábalos. Las negociaciones están fechadas en marzo de 2022, de nuevo cuando Ábalos ya había sido apartado del Ministerio y, supuestamente, de cualquier posición de cercanía a Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que unos mensajes intercambiados entre Koldo García Izaguirre y Ábalos entre los días 19 y 20 de marzo de aquel 2022 recogieron primero un anuncio de Idealista de un chalé de 450 m2 en Rivas (Madrid) y más tarde una conversación sobre la "compra" y sobre el problema que supuso que a Ábalos lo habían reconocido al aparecer y "no sé cómo encaja que sea una sociedad".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha investigado si la trama de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos hizo frente a los pagos del alquiler de un chalé ubicado en el mismo municipio de Rivas-Vaciamadrid al que se mudó con Andrea de Torre, tal y como publicó El Debate. La vivienda, tal y como indicó ese diario, costaba 1.800 euros al mes.

Pero este otro chalé no era en alquiler. Se hablaba de compra, como revelan los mensajes del 20 de marzo de 2022. Era el día después del envío del anuncio de Idealista, donde se podía leer el siguiente texto: "Casa o chalé de 450 m2, Casa o chalé en venta en Rivas Urbanizaciones".

Al día siguiente Koldo y Ábalos mantienen la siguiente conversación: "Esta casa no me gustaría perderla. El lunes han quedado con una gente que también visitó". Pero Ábalos hace una apreciación: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar". Koldo contestó: "Que hoy podían hablar con él para la compra. Ok, llamo y te digo y lo otro lo hablo con este para ver cómo se puede explicar". Y añadió: "Lo que se me ocurre es que vaya a verla él y diga que le interesa a él".

Lo cierto es que Pedro Sánchez aún no ha explicado los motivos del cese de José Luis Ábalos. En teoría, su alejamiento de la cercanía del presidente se produjo el 10 de julio de 2021, cuando fue cesado del cargo de ministro. Pero lo cierto es que en 2022 seguía recibiendo mensajes operativos de la trama y con planes de compra de chalés que se tienen que corresponder con una expectativa de ingresos.