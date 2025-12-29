Alegría intenta espantar el 'gallardazo' confundiendo un pueblo con un hostal y bailando K-Pop

Pintan bastos para Pilar Alegría en Aragón. Las augures demoscópicos prevén un gallardazo a la maña –según Electomanía, obtendría el 28,9% de los votos; según El Español, el 23,9%; según Heraldo, el 25,8%– de la candidata de Sánchez que purgó el lambanismo y que presentó su candidatura atizando a Azcón por basar su presidencia "en el diálogo". La socialista intenta rascar apoyos en las redes sociales. Su TikTok echa humo y, a juzgar por sus meteduras de pata, la fumata que mostrará el próximo 8 de febrero será negra.

Este sábado, por ejemplo, Alegría anunciaba en un vídeo que la ruta del día le llevaba "a Sabiñánigo y a Jaca" y que hacía su primera parada "en el Hostal de Ipiés". El artículo determinado es importante. Tal y como pronuncia la frase la extitular de la cartera de Educación, se entiende que se está refiriendo a un negocio, no a un pueblo. En realidad, Hostal de Ipiés, sin artículo, no es una posada o un mesón, sino una localidad oscense que pertenece al municipio de Sabiñánigo.

Es de justicia señalar que la candidata socialista enmienda su error a los pocos segundos. En el mismo vídeo, aparece mojando un bizcocho en una taza dentro de un supuesto hostal del Hostal de Ipiés. Cuando menciona el nombre del pueblo por segunda vez, fulmina el artículo determinado: "Aquí estoy en Hostal de Ipiés probando este chocolate…". En la red social X, daba cuenta del episodio de la siguiente manera: "Seguimos en ruta. Y la primera parada ha sido en Chocolates de la Abuela en Hostal de Ipiés… ¡chocolate a la taza del de verdad! Qué importante es apoyar a estos pequeños negocios familiares que ayudan a vertebrar y construir nuestra tierra".

Tuiteros y tiktokeros, obviamente, se cachondearon del patinazo de la aspirante socialista a la Presidencia de Aragón: "Deberías aprenderte los pueblos. Así como idea muy loca!!!", "Ella es muy de Paradores" –guiño-guiño por el guateque de Ábalos con lumis en el parador de Teruel–, "Pili, cariño, lo llevan unos argentinos y venden productos típicos de Patagonia, no de Aragón", y así.

K-Pop en Calamocha

El paso de Alegría por el hostal de Hostal de Ipiés no ha sido la única publicación virtual de la exministra que ha sido motivo de chanza, cuando no de estupor. Este domingo estuvo en Calamocha donde, amén de reivindicar derechos y vivienda pública en el medio rural frente a un "modelo de recortes", marchó al Parque Infantil de Navidad de la localidad y se puso a bailar. Las imágenes son dignas de Impacto Total: escoltada por tres hombres –uno de ellos, el alcalde, el socialista Manuel Rando– y una mujer, la candidata juega al videojuego "Just Dance" y danza al ritmo de "APT", de Rosé & Bruno Mars, imitando los movimientos realizados por dos monigotes en una pantalla.

De esta manera, Alegría se incorpora a la compañía de danza de los políticos patrios, a la que ya pertenecen, entre otros, Soraya Sáenz de Santamaría, Miquel Iceta o María Guardiola.