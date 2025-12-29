Las 15 tramas que apuntan a María Jesús Montero: del caso SEPI a los rescates, pasando por Hidrocarburos y Koldo

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece haberse convertido en la persona más rozada por los casos de corrupción que acosan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, pese a ello, sigue escapando a la imputación. Se trata de la misma persona que ha protagonizado, junto con la Seguridad Social, la mayor subida de impuestos de la historia democrática española pero, por lo visto y simultáneamente, era incapaz de ver como irregular la increíble y teórica residencia del hermano de Sánchez en Portugal. Esta es la lista de sus incalculables relaciones con los principales casos de corrupción que rodean por todas partes al Ejecutivo socialista.

Trama SEPI. La trama SEPI es en sí misma la trama Hacienda. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está dentro de las responsabilidades del Ministerio de Montero, por lo que la última responsable -aunque sólo sea por su obligación de vigilancia- de los presuntos contratos amañados en el seno de la SEPI es la vicepresidenta. Y es que ella personalmente decidió nombrar al expresidente de la SEPI detenido, Vicente Fernández Guerrero. Por ello la investigación por los presuntos amaños de contratos públicos incluyó un registro en la SEPI y otro en dependencias del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.

Trama SEPI-Leire Díez-covid. Fue directamente Montero la responsable final de la inclusión de Leire Díez como representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el equipo ministerial designado para "contactar, negociar, seleccionar y validar" las contrataciones de urgencia durante la pandemia. Todo un maná de dinero que tendrá ahora que evaluar la UCO y que quedó al alcance de las gestiones de Leire Díez.

Trama SEPI-Leire Díez-contratos. Leire Díez trabajó en ENUSA -Empresa Nacional del Uranio- entre 2018 y 2021. Y fue apoderada, apoderada mancomunada y apoderada mancomunada solidaria de Correos entre 2022 y 2024. Todo ello con los conocimientos existentes de Leire Díez. Ambas empresas dependen de la SEPI y, por lo tanto, en última instancia de Montero, pese a lo que la vicepresidenta asegura que no la conoce.

Trama SEPI-Cistec. Leire Díez fue consejera de la firma Cistec Technology. Y esta empresa recibió 2,3 millones de María Jesús Montero y Nadia Calviño. La SEPI compró el 25,5% de Cistec, cuando se encontraba en serias dificultades económicas y con deudas estatales. Cistec Technology recibió ese año 960.000 euros del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y del ministerio de Industria de Reyes Maroto. Y el mismo ejercicio SEPIDES -SEPI Desarrollo-, filial de SEPI (Hacienda), compró el 25,5% de su accionariado para ayudarla.

Trama SEPI-400.000 euros. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado en la trama SEPI otro nombre cercano a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno. Se trata del alto cargo de SEPIDES que firmó la adjudicación por la que la trama se habría llevado una mordida de 400.000 euros. El alto cargo es Fernando Albert Aragón, quien, de nuevo y, emulando al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, coincidió con Montero en su etapa en la Junta de Andalucía y fue fichado por esta entidad con la llegada de Sánchez y Montero al Gobierno.

Trama SEPI-Leire-8M. Mientras Montero insiste en que no conoce a Leire Díez aparecen fotografías de la fontanera o cloqueara del PSOE participando en el acto central del PSOE por el 8M de 2020 junto a la propia Montero, Carmen Calvo y Fernando Grande-Marlaska. Leire Díez estaba en primera fila del acto, una posición reservada para personas de máxima cercanía.

Trama SEPI-Hirurok. El grupo de contacto denominado Hirurok –palabra que significa "nosotros tres" en vascuence- incluía a Leire Díez, al empresario Antxon Alonso –socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar– y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero. La UCO investiga ese grupo como una de las vías de coordinación de los citados para cobrar presuntas comisiones ilegales de la SEPI dependiente de la vicepresidenta española María Jesús Montero. Los tres fueron detenidos y la Justicia les ha retirado el pasaporte para evitar el riesgo de fuga de España. Montero dice no conocer a Leire Díez, pero tenía toda la cercanía del mundo con el cargo al que la vicepresidenta aupó a la presidencia de la SEPI.

Trama SEPI. Allies. María Garrido, una de las responsables de los rescates de la SEPI hasta 2024 reclamaba junto a Vicente Fernández Guerrero un 2% de presunta comisión por facilitar créditos públicos. Ella era subdirectora del Fondo de Reestructuración, y remitía contratos de asesoría de la firma Allies & Altera, cuyo administrador es el exjefe de la SEPI, en medio de la tramitación de las ayudas. Pedían unos "honorarios" de 7.000€ al mes y una "prima de éxito" del 2% si SEPIDES acababa financiando a los firmantes. Es más, la misma Garrido propuso que firmara los contratos José Joaquín Martínez, hoy gestor de los Hidalgo en República Dominicana.

Trama SEPI. Mediaciones Martínez. La UCO ha señalado a la firma Mediaciones Martínez como la encargada de "canalizar" las supuestas mordidas que Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero habrían exigido por favorecer diferentes contratos con la SEPI.

Plus Ultra y Air Europa. Ambos rescates están en el ojo del huracán por la forma de tramitar las ayudas. El primero con mediación de José Luis Rodríguez Zapatero y el segundo en medio de reuniones del responsable de la aerolínea, Javier Hidalgo, con la mujer del presidente, Begoña Gómez. Ambos rescates fueron pagados por la SEPI de Montero.

Trama Koldo. Carlos Moreno: El jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, habría recibido 25.000 euros en efectivo de Víctor de Aldama, según la denuncia de este último, por favorecer tratos fiscales de favor a las empresas de la trama de Ábalos, Koldo y Aldama. Aldama, además, ha señalado que la trama ayudó a comprar un piso a Moreno. El trato de favor del jefe de gabinete de Montero consistió en el aplazamiento de una deuda con Hacienda.

Trama TEAC. El presidente del TEAC y, de nuevo, alto cargo de Montero tuvo que dimitir tras ser acusado de cobrar de empresarios para retirarles sanciones fiscales. La persona en cuestión es José Antonio Marco Sanjuán, ya expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Trama Hidrocarburos. El caso provocó un fraude a Hacienda de 182 millones de euros en concepto de impago en el IVA. Pero, pese a ello, Hacienda no se habría enterado de nada: fue la UCO la que levantó el caso.

Trama García Ortiz. El caso de la filtración de datos secretos de Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña- por parte del fiscal general y con el fin de acabar políticamente con Isabel Díaz Ayuso ya cuenta con una condena para el propio García Ortiz. Pero alguien tuvo que avisar inicialmente de que el novio de Ayuso tenía una inspección de Hacienda. Por lo tanto, tuvo que haber una filtración inicial en el departamento de Montero y, pese a que la ley lo exige, no se conoce investigación alguna para castigar esa filtración inicial.

Caso David Sánchez. El hermano del presidente argumentó que vivía en Portugal para no pagar impuestos en España. Lo hizo con unas pruebas totalmente endebles y, pese a ello, Hacienda ni comprobó, ni investigó, ni cuestionó los datos.