El informe interno del PSOE admite gastos "llamativos" en metálico a la vez que niega la financiación ilegal

Un informe forense solicitado por el PSOE a dos catedráticos concluye que no existe financiación ilegal en el partido, al no detectarse fondos sin declarar o sin rastrear, aunque sí identifica ciertos gastos "llamativos" imputados a la Secretaría de Organización durante la etapa de José Luis Ábalos.

Entre ellos destacan una cena de Navidad para nueve personas en 2019 en Valencia o desembolsos "extraordinarios" en el restaurante La Chalana, que representan entre el 4% y el 25% —dependiendo del año— de los 126.858 euros gestionados por ese departamento hasta 2020.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, anunciado por el PSOE en julio como respuesta a la investigación judicial sobre Ábalos y Santos Cerdán, examina los pagos en efectivo del partido entre 2017 y 2024, incluyendo la caja en metálico del partido. Realizado por Félix Alberto Vega Borrego, catedrático de Derecho Financiero y Tributario (propuesto por Podemos en 2018 para el CGPJ), y César Martínez Sánchez, profesor de la misma materia en la Universidad Autónoma de Madrid, se basa en registros de caja, justificantes y liquidaciones enviados también a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno investiga en secreto posibles blanqueos a través del partido por parte de Ábalos o Koldo García.

En ese periodo, el PSOE destinó 940.388 euros a su caja, de los cuales 126.858 euros fueron para la Secretaría de Organización hasta 2020; Ábalos recibió 19.637,97 euros (hasta 2019), Koldo García 11.291,33 euros (2017-2019) y Cerdán 7.433 euros (2023-2024), con solo tres liquidaciones mínimas en su etapa.

El informe califica el sistema de caja como coherente, cerrado y verificable: todas las entradas provienen de origen bancario o ajustes, y las salidas están documentadas, vinculadas a actividades partidarias y sin movimientos externos al circuito oficial. Los ingresos atípicos (merchandising, lotería...) apenas suponen el 1%. Sin embargo, resalta comprobantes llamativos en la era Ábalos: facturas sin explicación clara, cenas tardías en La Chalana, un menú de 332 euros o 100 euros por persona tras comer centollo y ostras.

Los gastos por encima de 60 euros por comensal subieron del 4% en 2018 al 25% en 2020. También llaman la atención tickets en Andorra (La Massana), Bruselas y Brujas. En general, no se especifica el pagador ni el método, salvo excepciones con nombres de Ábalos, Koldo, su chófer o incluso la exsuegra de Ábalos. Las liquidaciones solían llevar su aprobación y la del administrador, salvo en 2017 con Francisco Salazar.

Tras recibir el informe la semana pasada, el PSOE rechaza cualquier financiación ilegal, pero revisará en profundidad los justificantes para verificar si hubo aprovechamiento indebido o posible estafa al partido, según fuentes socialistas.