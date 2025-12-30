El yihadismo vuelve a dispararse en España: 2025 ya es el segundo año con más detenidos de la historia

Este año las operaciones antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han dejado 100 detenidos en España por delitos relacionados con el yihadismo. De este modo, 2025 pasa a ser el segundo año con más detenciones por yihadismo en la historia de España desde que hay registros -el máximo histórico es 2004, el año de los atentados del 11-M-. Los 100 detenidos en 64 operaciones antiterroristas suponen una notable subida con respecto a 2024, un año que cerró con 81 arrestos por terrorismo yihadista, según la estadística del Ministerio del Interior, con datos hasta el 17 de diciembre de 2025.

Cataluña volvió a ser la región de España con mayor número de detenidos por este tipo de delitos, con 33 arrestos -diez de ellos en el corazón de Barcelona-, seguida por la Comunidad de Madrid, que ha sumado 13 detenidos.

La estadística del Ministerio del Interior refleja que la lucha contra el terrorismo yihadista deja 1.216 detenidos desde el 11-M en un total de 512 operaciones. Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil han participado en otras 68 operaciones fuera de España que se han saldado con 158 detenidos.

Adoctrinamiento

Por años, 2004 sigue siendo el que concentra más detenidos, con un total de 131, al que siguió un 2005 con 92 arrestos. Durante la serie histórica no se han vuelto a repetir cifras similares hasta los tres últimos años: en 2023 hubo 78 detenidos; en 2024, 81; y en 2025 se ha llegado a los 100 y cabe destacar que 14 detenidos por yihadismo en 2025 son menores de edad.

Hace unos meses, la Policía Nacional y la Guardia Civil advirtieron del "crecimiento exponencial" de los menores implicados en actividades terroristas, planteando desafíos como la respuesta penal ante casos de niños radicalizados, en algunos casos menores de 14 años y, por tanto, inimputables.

La labor preventiva se centra también en la detección de propaganda terrorista en plataformas de videojuegos, por ser utilizadas para captar a jóvenes por parte de organizaciones terroristas. De esta forma, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior informó en noviembre de la eliminación de 5.400 enlaces de contenido yihadista contando con la participación de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza.

"Esta interacción está siendo utilizada para reclutar a jóvenes hacia distintos grupos extremistas violentos y terroristas. De hecho, en varias ocasiones, estas plataformas han servido para la transmisión en directo de ataques reales", ha advertido el ministerio. En concreto, Interior ha alertado de que en redes sociales se difunden videos, que facilitan su difusión y acercan el contenido a los más jóvenes.

Para prevenir ataques durante la Navidad, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska se ha visto obligado a establecer un refuerzo de las medidas antiterroristas -lo que incluye controles aleatorios y más presencia policial en lugares donde se espera concentración de personas- entre las 15:00 horas del 19 de diciembre de 2025 y hasta las 15:00 horas del próximo 8 de enero de 2026.