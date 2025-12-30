Impecable respuesta del Mago More a Puente: "No vivo de los impuestos, ayudo a pagarlos"

El empresario, conferenciante, mago y escritor José Luis Izquierdo Martín, más conocido como Mago More, concedió hace unos días una entrevista a El Español que así fue titulada: "Una chica estuvo 2 años sin tomarse un café y ahora tiene 15 pisos". El matón alfa de Twitter, Óscar Puente, no desaprovechó la oportunidad para colocar al también colaborador de José Mota en el paredón virtual de la red social X.

"No os riais –escribió el ministro de Transportes–. Es que además de emprendedor, es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá. Dos años sin tomar café y… tachannnnn, 15 pisos". El comentario se viralizó y cientos de usuarios aprovecharon el comentario de Puente para poner de vuelta y media en X.

Este lunes, Mago More respondió al exalcalde de Valladolid con un vídeo introducido con el siguiente texto: "Antes de usar su cuenta para mofarse de un ciudadano, conviene leer la noticia entera y no quedarse en el clickbait. Detrás hay una historia real de esfuerzo que usted ha preferido ridiculizar. Aquí le explico la diferencia entre 'magia' y realidad".

Señor Ministro @oscar_puente_, antes de usar su cuenta para mofarse de un ciudadano, conviene leer la noticia entera y no quedarse en el clickbait. Detrás hay una historia real de esfuerzo que usted ha preferido ridiculizar. Aquí le explico la diferencia entre "magia" y realidad. pic.twitter.com/pWGx7hX0Ny — Mago More (@magomore) December 29, 2025

Izquierdo comienza diciendo que, como mago que fue, "el mayor truco de esta historia es que usted se haya creído un titular de clickbait sin leer la noticia": "Eso sí que es magia. Porque usted leyó un titular engañoso y no pasó de ahí. No quiso saber que hablaba de Marina, una mujer boliviana que limpiando casas 14 horas logró ahorrar para la entrada de su primer piso barato".

El empresario continuó relatando que con "el ahorro más el alquiler del primero pagaron el segundo y así sucesivamente en un proceso de años": "Y lo hizo ahorrando cada euro, privándose de todo tipo de ocio. Y eso incluía el ahorro de los famosos cafés. Supongo que, para usted, el ahorro de un café es un chiste; para ella, la diferencia entre prosperar o seguir en la precariedad".

El Mago More le explicaba la etimología de "ministro", que viene del latín minister, de minus, que significa "menos", en el sentido de que "está al servicio de los demás". "Usted está para servirnos, para trabajar a favor de los ciudadanos, no para trolearnos. No confunda su cuenta de X con el patio del colegio. Es especialmente grave que un ministro del Gobierno de España lance a sus hordas mediáticas hacia un ciudadano. Llevo dos días recibiendo insultos de personas jaleadas por usted que, por supuesto, no se conocen de nada. Yo no vivo de los impuestos de los demás, ayudo a pagarlos para que gente como usted tenga un sueldo", añadía.

Además, More denunciaba que, desde que Puente es ministro de Transportes, en Renfe ha desaparecido la puntualidad, y concluía con una invitación: "Le invito a un café de los que pago yo, solo para explicarle la diferencia entre ahorrar un café y la cultura del ahorro".

Puente responde

Este martes, Puente ha rechazado el café y le ha respondido a More recurriendo a un sketch de los humoristas Pantomima Full.

La verdad es que yo me mofaba de un titular risible y que contiene además un mensaje muy peligroso: "Eres pobre porque quieres y además eres tonto". No conocía de nada al mago emprendedor. Pero viendo lo que hace y lo que dice, sin querer, me acordé de esto de @Pantomima_Full https://t.co/pALeGAcjGK pic.twitter.com/pGSYZgJMVD — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 30, 2025

El vídeo parodia las charlas motivacionales por las que las empresas contratan a coachs que motivan a sus trabajadores para que, supuestamente, vayan "más contentos a trabajar y por lo tanto rindan más".