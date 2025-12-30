La falta de credibilidad de la auditoría encargada por el PSOE sobre sus propias cuentas

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha cuestionado duramente este martes la auditoría sobre las cuentas del PSOE realizada a instancias del propio partido por dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el PP consideran que el informe carece de credibilidad al haber sido promovido por el mismo partido que pretende ser investigado.

García ha ironizado sobre la situación al asegurar que "encargar un informe sobre financiación ilegal del PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a José Luis Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre acoso sexual", poniendo en duda la independencia y el rigor del trabajo presentado.