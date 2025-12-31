Las cárceles se vacían de presos de ETA después del traspaso de competencias del Gobierno al País Vasco

Las cárceles se están vaciando de presos de ETA. Y es que, el 53% de los 125 presos de la banda terrorista ETA cumplen en la actualidad condena con posibilidad de adelantar su salida de prisión, ya sea por estar clasificados en tercer grado o en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la privación de libertad para realizar trabajos o actividades formativas. Dicho de otro modo, más de la mitad los terroristas etarras cumplen condena en semilibertad, ya sea en su casa o entrando y saliendo de la prisión a diario, como es el caso del sanguinario Henri Parot, que este verano fue visto paseando por San Sebastián sin ningún control que impidiera cruzarse con víctima de ETA.

Según los datos del Observatorio de Política Penitenciarias de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), 2025 acaba con 58 internos con condenas por terrorismo por su pasado en ETA clasificados en segundo grado. Según ese balance, otros 54 presos etarras están clasificados en tercer grado o en régimen de semilibertad, a los que se suman 12 internos que disfrutan de un segundo grado más flexible gracias a la aplicación del artículo 100.2.

Además, otros siete presos han sido excarcelados este 2025 por la concesión de la libertad condicional por decisión judicial, el último de ellos Asier Carrera, que cumplía condena por asesinar al dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta.

Regalo de Pedro Sánchez al separatismo

En noviembre de 2019, antes de que se aprobara el traspaso de competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, en las cárceles españolas había 222 presos de ETA. 166 estaban clasificados en primer grado o régimen cerrado -ahora no hay ninguno en este grado más restrictivo- y 56 en segundo grado. Después de este regalo de Pedro Sánchez a los separatistas vascos del PNV y a los proetarras de EH Bildu, la situación para los presos etarras cambió radicalmente a favor.

En este sentido, desde que el gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, el ejecutivo autonómico acumula 90 terceros grados a etarras, de los que 20 se han repetido tras ser revocados por la Justicia. Dicho de otro modo: que pese a que la justicia ha paralizado el cambio de grado a 20 etarras por no cumplir requisitos, los separatistas vascos han hecho caso omiso a los órganos judiciales.

Este año, según AVT, el ejecutivo vasco liderado por Imanol Pradales (PNV) ha otorgado 20 terceros grados a presos de ETA. El año también ha dejado siete excarcelaciones por el cumplimiento de condenas, además de otros tres casos en los que los internos han quedado en libertad al ver reducidas sus condenas por el descuento de las penas cumplidas en Francia.