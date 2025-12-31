Sánchez despide el año atrincherado en Moncloa y con un nuevo vídeo de propaganda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recurrido de nuevo a las redes sociales para cerrar 2025 con un mensaje propagandístico que omite los casos de corrupción y acoso sexual que sacuden al Ejecutivo, al PSOE y a su entorno. "Te cuento cómo este Gobierno ha mejorado tu vida mes a mes", arranca Sánchez, sin asumir la evidente inestabilidad de un Ejecutivo incapaz de aprobar medidas debido a su debilidad parlamentaria, entre ellas unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Hoy finalizamos 2025 y hacemos balance de todo lo alcanzado en este año. En 2026, seguiremos trabajando para mejorar la vida de la gente. pic.twitter.com/C4gBYhIObC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 31, 2025

"España crece como nunca", afirma el presidente del Gobierno, mientras las familias comprueban día a día cómo su poder adquisitivo se erosiona. Sánchez destaca la subida de las pensiones mínimas y la aprobación de doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda. "Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo y también con tu casa". Sin embargo, tras siete años al frente de Moncloa, el problema habitacional no solo persiste, sino que se agrava, afectando especialmente a los jóvenes.

Los anuncios grandilocuentes de la construcción de decenas de miles de casas, la creación de un número de atención, el 047, que sigue estando inoperativo, y la polémica campaña publicitaria "¿Cómo imaginas tu futuro?", en la que se mostraban tres ancianos compartiendo piso, confirman que la crisis de la vivienda sigue siendo un desafío sin resolver.

En febrero ha recordado que el Gobierno subió de nuevo el salario mínimo interprofesional, acercándolo al sueldo que cobra el español medio. Esa subida no es del todo apreciada por los españoles que la perciben ya que en los últimos años la inflación se ha comido parte del poder adquisitivo de los salarios.

"En marzo apostamos por la educación, invertimos más de 2.500 millones de euros en becas", ha afirmado el presidente que ha convertido a las universidades privadas, donde está matriculada una de sus hijas, en un nuevo frente político contra el que dirigir su discurso. También en el ámbito educativo, ha destacado que en abril se garantizaron cinco comidas saludables a la semana en los comedores escolares.

En mayo, ha agregado, exigieron a Airbnb "la retirada nada más y nada menos que de 65.000 anuncios ilegales de su plataforma", señalando a estas como las responsables de la crisis de la vivienda.

Del mes de junio ha destacado que el Gobierno se plantó ante la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5%, el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insistió en que no se incluyeron excepciones formales en el objetivo de gasto, lo que significa que, sobre el papel, no hay trato especial para España.

Sin mencionar la crisis política que atravesó tras el informe de la UCO y la entrada en prisión provisional de su hasta entonces mano derecha, Santos Cerdán, Sánchez ha continuado afirmando que en "julio volvimos a cumplir ese compromiso de ampliar los permisos por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas".

Sánchez también ha valorado que en agosto aprobaron ayudas "para quienes lo perdieron todo en los incendios", mientras el permanecía ausente en La Mareta, su residencia de veraneo oficial.

En septiembre, ha proseguido el presidente, activaron nuevas medidas "para frenar el genocidio en Gaza", utilizando la causa palestina como cortina de humo para evitar responder sobre la corrupción que le acecha.

En octubre el Gobierno aprobó la Ley ELA y destinó 500 millones de euros para cuidados 24/7, "para que nadie tenga que luchar solo". Esta financiación llegó un año después de su aprobación y tras las reiteradas denuncias de las asociaciones de afectados, que insistían en que la norma era solo "papel mojado".

"En noviembre apostamos por un modelo de transporte más accesible, más barato, más limpio, gracias a la Ley de Movilidad Sostenible", ha afirmado Sánchez, en un año marcado por el caos ferroviario que ha afectado a millones de usuarios.

Para acabar el año, Sánchez ha apuntado que "aprobamos la subida del salario de más de 3 millones de empleados públicos hasta un 11%", una medida electoralista en un año con varias citas electorales.