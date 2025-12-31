Voces internas del PSOE asumen que adelantar las generales sería el mal menor ante el desgaste imparable de Sánchez

Pedro Sánchez insiste en que su voluntad es "agotar la legislatura", un mantra que trata de hacer creer al resto de ministros que conforman el Ejecutivo, pese a un año marcado por la proliferación de casos de corrupción y tras la aparición de presuntos episodios de acoso sexual tanto en Moncloa como en el PSOE. Sin embargo, la presión en las filas socialistas sobre "hasta cuándo" resistirá el Gobierno no deja de aumentar.

El ciclo electoral que comenzó con el batacazo en Extremadura y que se adentra en un 2026 clave, con Aragón el 8 de febrero y después Andalucía y Castilla y León, ha disparado las alarmas en el PSOE. Cada mes que pasa incrementa el desgaste de un Ejecutivo acorralado, lo que lleva a voces internas a asumir que adelantar las elecciones generales y hacerlas coincidir por ejemplo con las andaluzas sería un mal menor frente a la sangría política que se avecina.

"Cualquier cosa puede pasar", admiten fuentes socialistas que observan desde su escaño la incapacidad del Gobierno no ya para aprobar, sino incluso para presentar unos Presupuestos Generales del Estado, mientras los apoyos que en su día facilitaron la investidura de Sánchez, como Junts o Podemos, han optado por ejercer abiertamente la oposición. Ante este panorama, el Ejecutivo se refugia en el argumento de que "van a sudar la camiseta" para sacar adelante las votaciones, al tiempo que reconoce abiertamente su intención de recurrir a medidas sin carácter de ley con tal de esquivar el control del Congreso de los Diputados.

Sánchez sostiene que este es un Gobierno que "renta" frente a una hipotética coalición de PP y Vox, agitando el miedo a los partidos de derechas y obviando que ambas formaciones concentraron el 60% de los votos ante la caída estrepitosa del PSOE en Extremadura. Un escenario que el partido trata de evitar a escala nacional, aunque la acumulación de malos resultados en los próximos comicios autonómicos podría acabar marcando un punto de inflexión.