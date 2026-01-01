El año 2025 ha confirmado lo que ya era evidente: el Gobierno de Pedro Sánchez no gobierna, resiste. Sin presupuestos, sin mayoría estable y cercado por la corrupción, el Ejecutivo ha transitado el año aferrado al poder a cualquier precio mientras mes a mes ha ido acumulando frentes abiertos que dibujan un balance profundamente negativo.

El pasado 15 de diciembre, Pedro Sánchez trató de dar carpetazo a la crisis por corrupción y acoso sexual echando balones fuera y atacando al principal partido de la oposición lanzando frases como "se conoce más a una persona yendo de vacaciones en un yate que sentado en el Consejo de Ministros" al ser preguntado por el exministro y exsecretario de organización José Luis Ábalos.

Con una crisis múltiple es preciso detallar cronológicamente los pasos de una muerte anunciada como la que se evidenció en Extremadura como guinda final de año.

Enero

Al igual que comienza 2026, Sánchez arrancó 2025 con los Presupuestos de 2023 nuevamente prorrogados. El Ejecutivo no logra articular una mayoría sólida y comienza 2025 incumpliendo el mandato constitucional de presentar nuevas cuentas, fiándolo todo a decretos y parches legislativos.

Como cortina de humo a la que recurrir y azuzando el miedo al regreso de una dictadura, a principios de mes dio el pistoletazo de salida al centenar de actos para conmemorar la muerte de Francisco Franco. "Hay que transmitir a nuestros jóvenes la importancia de vivir en democracia", aseguraba Pedro Sánchez durante la presentación de "España en Libertad" en el Museo Reina Sofía, a solo unos metros del Guernica. Sánchez entonces se presentó como el claro reeducador de los jóvenes mencionando a Elon Musk como uno de los principales azuzadores de odio.

Ha sido un año en el que ni siquiera se ha intentado disimular la sintonía entre los poderes ejecutivo y judicial. La firme defensa del Gobierno del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, actualmente condenado por revelación de secretos, quedó patente a comienzos de año, cuando el Tribunal Supremo lo citó a declarar en calidad de imputado.

A nivel internacional, Sánchez también abrió un conflicto con la OTAN en relación con el gasto en defensa cuando el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que España tenía la "necesidad urgente de invertir más".

Febrero

El año, como la propia legislatura, ha sido para Pedro Sánchez una carrera de obstáculos con las piernas atadas. Al desgaste permanente con sus socios, especialmente con Junts, convertido junto a Podemos en el principal azote del Gobierno, se sumó en febrero uno de los episodios más sonados del curso político. Fue durante una rueda de prensa del Consejo de Ministros, cuando la entonces portavoz Pilar Alegría y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, escenificaron su choque frontal por la decisión de Hacienda de que el SMI tributara en el IRPF, dejando al descubierto las grietas internas del Ejecutivo.

Marzo

En marzo, Pedro Sánchez arremetió contra las universidades privadas, reclamando "combatir chiringuitos que no cumplen el nivel", apenas unos meses antes de que, según publicó Libertad Digital, se hiciera público que una de sus hijas estaba matriculada en una de ellas.

Además, y pese a las advertencias de la Unión Europea, Sánchez se convirtió en el abanderado de una alianza económica con China, viajando personalmente a reunirse con el mandatario Xi Jinping.

Abril

El 28 de abril, la jueza de Badajoz que investiga a su hermano, David Sánchez concluyó que había indicios suficientes para procesarlo por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, relacionados con la creación de su propio puesto de trabajo. El juicio al ‘hermanísimo’ está previsto para finales de mayo de 2026, y según el Ejecutivo corresponde a la "persecución judicial" sobre el entorno del presidente del Gobierno. Desde el Gobierno mantienen que "aquí no hay nada" y que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

En abril el Gobierno de coalición se tensó cuando Interior adjudicó un contrato para comprar 15 millones de balas a una empresa israelí, pese a los compromisos de PSOE y Sumar de no adquirir armamento mientras durara la guerra en Gaza. Sumar e Izquierda Unida denunciaron la medida como una "vulneración flagrante" de los compromisos éticos y amenazaron con romper la coalición si no se anulaba.

España vivió un momento histórico con un apagón masivo que dejó sin electricidad a millones de hogares y empresas durante varias horas. La interrupción del suministro generó caos en transporte, comunicaciones y hospitales, y puso en evidencia la fragilidad de la red eléctrica nacional. A día de hoy se se sigue sin saber cuáles fueron las causas y los responsables.

Mayo

Al apagón le siguió el caos ferroviario. Al menos 10.700 viajeros y 30 trenes se vieron afectados por el robo de cable en cinco puntos de la provincia de Toledo que terminaron cortando la circulación de los trenes que enlazan la capital con Andalucía de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Sin embargo, no existió consenso sobre el móvil de dicho robo, ni tampoco estaba claro qué es lo que causó exactamente el colapso de la red, mientras el ministro Puente ya apuntaba a un "sabotaje".

La exmilitante socialista Leire Díez se convirtió en protagonista tras filtrarse audios en los que presuntamente buscaba influir en decisiones judiciales y obtener favores de fiscales vinculados a Ferraz, asegurando ser la "mano derecha" de Santos Cerdán en maniobras contra la UCO y Anticorrupción. Las conversaciones, grabadas por un fiscal, desataron acusaciones de tráfico de influencias y presunta obstrucción de investigaciones sobre casos que afectan al PSOE.

También en mayo se filtraron audios comprometedores entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que mostraban conversaciones sobre el rescate de Air Europa y maniobras internas del PSOE. También se hicieron públicas las palabras empleadas por Sánchez para definir a los "petardos" de sus presidentes autonómicos, al "maltratador" del entonces vicepresidente Pablo Iglesias o a la "pájara" de su ministra Margarita Robles.

Las cesiones al independentismo han sido una constante en 2025, pero en mayo el Gobierno de Pedro Sánchez intentó presionar a los países de la Unión Europea para oficializar el uso del catalán en las instituciones europeas, sin éxito.

Junio

Junio fue un mes de escándalo sin precedentes para el Ejecutivo. La UCO hizo público un informe que salpicaba a Santos Cerdán por presuntas comisiones y maniobras con Ábalos y Koldo García que forzó su dimisión inmediata acabando en prisión provisional, donde estuvo cinco meses. Entonces Sánchez pidió "perdón" impostando una consternación que rebajó anunciando una auditoría.

También se hicieron públicos audios en los que el exministro y su exasesor hablaban de prostitutas y tratos ofensivos sobre las mujeres.

En paralelo, el Tribunal Constitucional admitió la ley de amnistía, una victoria clave para el Ejecutivo, que apuesta a la vuelta del fugado Carles Puigdemont como su única carta para salvar la legislatura.

Julio

El PSOE celebró un Comité Federal en plena crisis por el caso Santos Cerdán, con el presidente intentando apagar el incendio interno y reorganizar la Ejecutiva. Pero la tormenta no terminó ahí. Aquel mismo día saltó otro escándalo: Paco Salazar, hombre fuerte de Ferraz y hombre de confianza de Sánchez, renunció tras salir a la luz graves acusaciones de acoso sexual por parte de varias mujeres de su entorno.

Como intento de salvación y para intentar frenar las críticas incluso dentro de su propia coalición, el presidente presentó ante el Congreso un plan de 15 puntos contra la corrupción.

Agosto

En medio de varias crisis nacionales como la ola de incendios forestales que arrasó cientos de miles de hectáreas y generó evacuaciones, el presidente del Gobierno estaba ausente, tratando de esconderse desde La Mareta, su residencia oficial en Lanzarote.

Septiembre

Sánchez aprovechó el arranque del curso político para centrar su lucha en la causa palestina, defendiendo decisiones como el embargo de armas a Israel, a modo cortina de humo, para tratar de no responder por las causas judiciales que afectan a su Gobierno, a su partido y a su familia.

También los Presupuestos Generales del Estado volvieron a poner al Gobierno en un compromiso incumpliendo con el mandato constitucional que marca que se debe presentar el proyecto presupuestario tres meses antes de que caduquen los del año anterior.

Octubre

Otro informe de la UCO sacudió al PSOE con una investigación que apuntaba a una presunta red de dinero en efectivo vinculada a José Luis Ábalos, Koldo García y su exmujer, utilizando términos como "chistorras", "lechugas" y "soles" para referirse a los billetes de 500, 200 y 100 euros respectivamente.

El propio presidente del Gobierno compareció en la comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado donde se refugió en el "no me consta" o "no me acuerdo" para evitar responder a cuestiones relacionadas con el procedimiento judicial de su hermano, la financiación de su suegro en las primarias o si cobró en efectivo de su partido.

El 27 de octubre de 2025, Junts consumó su ruptura con el PSOE, poniendo en jaque a Sánchez. Los de Carles Puigdemont decidieron romper el pacto de investidura firmado en 2023 y pasar a "ejercer la oposición", una postura que a priori minimizó el Ejecutivo y que tras varias derrotas parlamentarias, empezó a asumir.

Noviembre

El Tribunal Supremo condenó en noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar secretos judiciales y lo inhabilitó por dos años, un varapalo judicial que debilitó aún más al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pocos días después, el propio Supremo ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ante el "riesgo extremo" de fuga antes del juicio por la presunta trama de contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia.

También en noviembre, Santos Cerdán salió de prisión provisional con una carpeta roja bajo el brazo, un gesto que muchos interpretaron como un aviso a navegantes.

Diciembre

A principios de diciembre trascendió que el PSOE no se había puesto en contacto con las mujeres que denunciaron por acoso sexual, a través de los canales internos del partido, al exasesor de Pedro Sánchez en Moncloa, Paco Salazar. La revelación desató el llamado ‘MeToo’ del PSOE, sacando a la luz presuntos comportamientos impropios contra mujeres por parte de dirigentes socialistas, tanto en la Ejecutiva Federal como en distintos municipios, y agravando la crisis interna del partido.

En diciembre le tocó el turno a Santos Cerdán en la comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado. Aseguró ser "inocente" frente a las acusaciones que pesan sobre él, se acogió a su derecho a no declarar sobre hechos concretos, pero rechazó con firmeza las imputaciones, calificando la investigación y la presión mediática de "persecución propia de la Inquisición".

Además, el PSOE sufrió un batacazo histórico en Extremadura, su tradicional feudo político. El Partido Socialista pasó de 28 a sólo 18 escaños en la Asamblea, marcando su peor resultado en la región con el primer candidato imputado.

El manual de resistencia del presidente se va quedando sin capítulos. 2026 no se le presenta mucho mejor teniendo en cuenta las causas judiciales que afectan a su entorno personal, su hermano y su mujer, así como a las citas electorales que arrancarán el 8 de febrero en Aragón.