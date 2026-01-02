El PSOE de Extremadura se encuentra en el centro de la polémica tras las acusaciones de acoso laboral presentadas por una concejala contra el presidente de la gestora del partido en la región y delegado del Gobierno, José Luis Quintana, José Luis Quintana. Según la denunciante como adelantó El Mundo, el dirigente habría maniobrado en la sombra para forzar su despido mediante "amenazas telefónicas y difamaciones". Tras la denuncia, Quintana salió al paso este jueves en redes sociales, negando rotundamente los hechos.

Ante lo publicado hoy por algunos medios, quiero desmentir rotundamente las acusaciones que una militante está difundiendo en redes.

No ha existido ningún tipo de persecución y esa persona nunca ha dependido laboralmente de mí. Lo que se afirma en sus redes es rotundamente falso. — José Luis Quintana (@J_L_Quintana) January 1, 2026

El partido autonómico ha hecho seguidismo de este mensaje. "No ha existido ningún tipo de persecución laboral y la persona en cuestión nunca ha dependido laboralmente de José Luis Quintana", afirma el partido a través de una nota de prensa, defendiendo al hombre de Pedro Sánchez en la comunidad tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo.

El PSOE extremeño insiste en que "las afirmaciones son rotundamente falsas, que se trata de mentiras y bulos difundidos de manera irresponsable y carentes de cualquier fundamento" aunque vuelven a poner en entredicho los criterios del PSOE a la hora de designar cargos. Además, ha anunciado que iniciará "acciones legales frente a cualquier intento de difamación", una decisión que subraya la intención de blindar a Quintana.

Este nuevo episodio vuelve a situar al partido en el ojo del huracán, precisamente el mismo día en que el PSOE aborda internamente la crisis por la denuncia de acoso sexual y laboral que afecta al alcalde de Almussafes. Toni González declara este viernes de forma telemática a través del canal habilitado por el partido para la tramitación de denuncias, después de haber sido suspendido de militancia y de sus responsabilidades orgánicas, aunque continúa al frente de la Alcaldía. Hasta el momento, González ha defendido su inocencia y sostiene que no existe prueba alguna que respalde las acusaciones.