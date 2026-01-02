Elisa Beni destroza el primer mensaje del año de Patxi López con un único pero demoledor tuit

A estas alturas decir que un miembro del PSOE miente es cualquier cosa menos motivo de sorpresa y Patxi López no es, ni mucho menos, una excepción a esta norma no escrita. Lo que sí es cierto es que el todavía portavoz de los socialistas en el Congreso no es de los miembros más incisivos del partido y, en no pocas ocasiones, sus trolas son tan groseras que el exlehendakari se ve expuesto ya no a que refuten sus argumentos, sino a que lo dejen en ridículo.

Algo así ha ocurrido este viernes a cuenta del primer mensaje del año de Patxi López, que ha grabado y emitido por redes sociales un vídeo en el que elogia la auditoría que "dos expertos" han hecho de las cuentas de PSOE, un informe que ha despertado más risas que otra cosa en la opinión pública, ya que en realidad sus autores no son especialistas en la cuestión y, además, son cercanos a Podemos y al propio Partido Socialista.

Sin embargo, esta auditoría fake sirve a López para reclamar algo similar al PP: "¿Dónde está la auditoría de la caja B del Partido Popular?" se pregunta antes de adentrarse en el espinoso terreno de los sobres: "¿Dónde está la auditoría de los sobresueldos en sobres que cobraban los dirigentes del Partido Popular?" insiste López, que olvida voluntariamente que los últimos sobres con dinero que todos hemos visto tenían el membrete del PSOE.

"Esa auditoría – se responde finalmente - está en una sentencia que condena al Partido Popular como único partido condenado en este país por corrupción", concluye.

La demoledora respuesta de Elisa Beni

La periodista y experta en tribunales Elisa Beni publicaba sólo un par de horas después una respuesta a Patxi López en la que desmontaba la principal patraña del socialista, porque tal y como explica "el PP no fue condenado como persona jurídica", esto habría sido imposible ya que "en el momento de los hechos la ley no permitía imputar partidos".

Lo cierto es que el PP fue condenado pero no por corrupción sino como "partícipe a título lucrativo", algo que, tal y como recuerda Beni, la propia sentencia a la que aludía López explica que no implica culpabilidad: "La condena como partícipe a título lucrativo es compatible con la buena fe y, por supuesto, con la inocencia. Los terceros responsables civiles no son culpables; son solo responsables civiles".

El PP no fue condenado como persona jurídica porque en el momento de los hechos la ley no permitía imputar partidos. No es una culpa penal sino una responsabilidad de índole civil que obliga a restituir el lucro. "STS núm. 209/2020, de 21 de mayo, afirma: "La condena como… https://t.co/v2HmGfZfvx — Elisa Beni (@elisabeni) January 2, 2026

Tal y como admite Beni, es "probable" que si el juicio tuviese lugar ahora "hubieran condenado" al Partido Popular, pero la verdad es que, tal y como recalca, "no lo fue". "Los hechos son sagrados, las opiniones libres", concluye Elisa Beni su demoledor mensaje.