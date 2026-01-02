Un menor simpatizante de Vox desmonta el discurso de Sumar sobre los derechos LGTBI

La propuesta de Sumar para permitir el voto a partir de los 16 años ha abierto un intenso debate político y social. La formación que dirige Yolanda Díaz plantea incluir esta medida en un borrador de la futura Ley de Juventud, una iniciativa que exigiría reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral y que necesitaría el respaldo del Gobierno y del Congreso de los Diputados.

El planteamiento divide opiniones. Sus defensores sostienen que ampliaría la participación política de los jóvenes y reforzaría su peso en la toma de decisiones públicas. En cambio, las voces críticas cuestionan que menores de edad, con limitaciones legales en múltiples ámbitos, puedan ejercer el derecho al voto.

El choque en televisión

La polémica acabó llegando al plató de En boca de todos, donde el diputado de Sumar Nahuel González protagonizó un tenso enfrentamiento con Gian Caster, un joven de 17 años que se hizo viral tras asegurar que votaría a Vox pese a ser homosexual. El cara a cara giró en torno a la conveniencia de rebajar la edad electoral y al supuesto perfil ideológico de la juventud.

Durante el debate, González defendió la propuesta asegurando que permitiría "atraer" a más jóvenes al ámbito progresista y negó que la juventud esté mayoritariamente alineada con la extrema derecha. "Eso es falso", afirmó de forma tajante ante las cámaras, insistiendo en que existe una diversidad ideológica entre los más jóvenes que no se corresponde con el relato dominante.

Caster replicó cuestionando la coherencia de la iniciativa y poniendo el foco en las restricciones legales que siguen vigentes para los menores. "Los jóvenes no pueden fumar, beber, conducir, casarse, tener un arma, trabajar de noche… pero por ejemplo, ¿pueden salir a votar?", planteó en directo.

El debate sobre los derechos LGTBI

El intercambio subió de tono cuando la conversación derivó hacia las ideas políticas y los derechos de los homosexuales. Caster defendió abiertamente su simpatía por Vox y sostuvo que el partido no va en contra del colectivo LGTBI. En su intervención explicó que su apoyo se basa en que Vox es, a su juicio, "el único partido que va en contra de la inmigración ilegal musulmana, la que viene aquí a decirme que no me puedo besar con un hombre en la calle".

González respondió asegurando que respeta los "argumentos" del joven, aunque expresó sus dudas sobre que las políticas LGTBI que plantea Vox en la Comunidad Valenciana defiendan realmente sus "intereses".