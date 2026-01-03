Ayuso denuncia la complicidad del Gobierno con Maduro: "Las únicas dictaduras del mundo son de izquierdas"

La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión en la crisis venezolana y ha vuelto a poner bajo los focos la actitud de los gobiernos occidentales ante la narcodictadura chavista. En España, una de las reacciones más claras ha sido la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por su ausencia en los momentos decisivos.

En una intervención en Telemadrid, Ayuso ha subrayado que "en los pasos más valientes que se han dado para liberar al pueblo de Venezuela el Gobierno de España no ha estado ahí y tienen que dar explicaciones". A su juicio, el Ejecutivo central debe aclarar qué papel ha desempeñado durante años mientras el país se hundía entre el hambre, la represión y las persecuciones políticas.

"En los pasos más valientes que se han dado para liberar al pueblo de Venezuela el Gobierno de España no ha estado ahí y el expresidente y muchos miembros del Gobierno espero que den explicaciones de qué han hecho durante todos estos años", ha insistido, cuestionando las relaciones mantenidas con dictaduras mientras millones de venezolanos se veían forzados al exilio.

Complicidades con el chavismo

La presidenta madrileña ha apuntado también a la afinidad ideológica entre determinados gobiernos y regímenes autoritarios. "Las únicas dictaduras del mundo son de izquierdas, de ultraizquierda y se apoyan entre ellas", ha afirmado, asegurando que no le sorprende la actitud de algunos socios del Ejecutivo ni la tibieza mantenida frente al chavismo.

En ese contexto, Ayuso ha recordado episodios aún pendientes de explicación, como el paso de la dirigente chavista por España. "Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid Barajas porque tenemos que recordar que un gobierno que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea estuvo deambulando por nuestro aeropuerto protegido y amparado por nuestro gobierno y ahora mismo tendrá mucho que explicar", ha señalado.

También ha aludido al papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras las elecciones venezolanas. "En cuanto el pueblo de Venezuela decidió hacer un cambio en las urnas el primero que fue allí a blanquear la situación fue Zapatero y ha sido muchos asuntos en torno a rescates de aerolíneas, maletas… hay mucho que explicar ahí, hay muchos intereses donde el gobierno está completamente atrapado porque ha sido cómplice de esto", ha denunciado.

Madrid como refugio de libertad

Frente a esa actitud, Ayuso ha reivindicado el compromiso sostenido de Madrid con el pueblo venezolano y ha señalado a la Puerta del Sol como símbolo de libertad. "Ahí está en la Puerta del Sol, que es su casa", ha recordado, subrayando el respaldo mantenido durante más de siete años.

La presidenta ha destacado además la magnitud del éxodo, con cerca de 600.000 venezolanos en España, aproximadamente la mitad en Madrid, una región que ha definido como su hogar. Ayuso ha cerrado su intervención subrayando el alcance del momento político actual: "Es la casa de la libertad. Me parece un día histórico, un momento único para las democracias liberales, para el mundo libre".