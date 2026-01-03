El documento interno presentado por el PSOE como si fuera un supuesto informe pericial para intentar rechazar la acusación de financiación ilegal se ha convertido en todo un sainete en el eterno esperpento socialista por seguir en el poder pese a las toneladas de evidencias. Lo han elaborado dos expertos en derecho financiero y tributario que no son auditores y han tenido relación con los partidos de la izquierda o directamente con el Gabinete de Presidencia.

Lo han hecho sin preguntarse por los fajos de billetes con chistorras, lechugas, soles o folios, incluso en la casa de José Luis Ábalos. Lo han hecho sin preguntar por las bolsas de dinero con destino a la sede socialista de Ferraz llevadas por Carmen Pano. Pero, es que, incluso, entrando en el informe, llaman la atención locuras como que se mencionen 31 veces operaciones de Koldo García Izaguirre cuando Koldo no tenía ningún cargo en el partido. Entonces, ¿cómo gestionaba Koldo cobros y pagos? Pues tampoco le ha extrañado ese detalle a los presuntos auditores.

Los expertos encargados del informe interno han sido Félix Alberto Vega Borrego, catedrático de Derecho Financiero y Tributario (propuesto por Podemos en 2018 para el CGPJ), y César Martínez Sánchez, profesor de la misma materia en la Universidad Autónoma de Madrid (exasesor de Moncloa: ha sido vocal asesor y jefe de gabinete en la Secretaría General de Asuntos Económicos y G-20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno). El documento se basa en registros de caja, justificantes y liquidaciones enviados también por el PSOE a la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno ya investiga en secreto posibles blanqueos a través del partido por parte de Ábalos o Koldo García Izaguirre porque sí ha visto indicios de irregularidad delictiva.

Pero, más allá de la obvia falta de independencia del estudio en sí mismo, llaman la atención detalles clamorosos como la presencia del nombre de Koldo en 31 ocasiones sin que los presuntos auditores lleguen a preguntarse cómo puede cobrar dinero alguien que no tenía ningún cargo en el PSOE. Y ya ni hablar de que lo gestionase su mujer, como se puede comprobar en los chats en poder ya de la Justicia.

Koldo aparece, como se ha dicho, hasta en 31 ocasiones en el informe. Y empieza pronto: en la página 10 se señala que "en esta misma relación de apuntes figuran también las cantidades que, según se detalla en otra parte de este informe, fueron percibidas por D. José Luis Ábalos, D. Koldo García, D. Santos Cerdán y la Secretaría de Organización (aparece como "Sª Organización")". Tampoco se preguntan los autores del informe cómo se puede cobrar a nombre de un sujeto colectivo, la Secretaría de Organización.

Página 11: "En esta misma cuenta se encuentran registradas todas las cantidades abonadas en metálico a D. José Luis Ábalos, D. Koldo García, D. Santos Cerdán y a la Secretaría de Organización, tal como se detalla en otra parte de este informe". Página 14, una vez más: "En esta misma relación de apuntes figuran también las cantidades que, según se detalla en otra parte de este informe, fueron percibidas por D. José Luis Ábalos, D. Koldo García, D. Santos Cerdán y la Secretaría de Organización ("Gastos de Organización").

Así, una y otra vez. Repitiendo párrafos similares en la página 15, 19 ó 20. Incluso en otras, como la página 23, se señala que "en esta misma relación de apuntes figuran también las cantidades que, según se detalla en otra parte de este informe, fueron percibidas por D. Santos Cerdán y la Secretaría de Organización (con estas denominaciones "Gastos de Organización" o "Gastos varios Organización" o "S. Organización"). En este último caso no se identifica en la contabilidad la persona que percibe el pago, sin perjuicio de que se indique en la liquidación que respalda este apunte. Finalmente, se significa que en este ejercicio no se contabilizó cantidad alguna a nombre de D. José Luis Ábalos y D. Koldo García".

Algo que se repite en la página 24: "En esta misma cuenta se encuentran registradas todas las cantidades abonadas en metálico a D. Santos Cerdán y a la Secretaría de Organización, tal como se detalla en otra parte de este informe. No constan cantidades contabilizadas por pagos a D. José Luis Ábalos y D. Koldo García".

Y todo ello sin llegar a preguntarse en concepto de qué cobraba del partido alguien que no tenía cargo orgánico alguno en el partido, como era el caso de Koldo.