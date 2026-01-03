Feijóo y Abascal apuntan a Sánchez y Zapatero tras la caída de Maduro

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado rápidamente a la detención de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de EEUU presidido por Donald Trump. Feijóo ha mostrado su preocupación por los venezolanos que "han sufrido una férrea dictadura", defendiendo su futuro "sin represión".

Después, en clave nacional, ha enviado varios mensajes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochándole haber sacado de Venezuela al ganador de las elecciones, Edmundo González, mientras Trump ha sacado al perdedor que implantó una dictadura. Además, sin nombrar expresamente a José Luis Rodríguez Zapatero, ha criticado a quienes "desde la órbita del Gobierno" han defendido al régimen chavista.

Seguimos con atención la situación en Venezuela. Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento. Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 3, 2026

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha apuntado directamente a Sánchez al afirmar que "debe estar muy preocupado", dado los vínculos del Gobierno con el régimen chavista, al que ha estado defendiendo por influencia de Zapatero. Especialmente, por todo lo relacionado con el caso Plus Ultra y el Delcygate, de los que no paran de conocerse informaciones.

Hoy el mundo es un poco más libre. Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello. Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026

Precisamente, la próxima semana comparece en el Senado José Luis Ábalos, que ha sido llamado a declarar por el PP el próximo 8 de enero. Dado que se encuentra en prisión y está imputado puede optar por no responder a las preguntas, derecho que también tenía Santos Cerdán y que, sin embargo, optó por hablar. Lo ocurrido ahora en Venezuela también podría influir en su comparecencia.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado también a través de un vídeo en el que afirma que "Venezuela lleva mucho tiempo padeciendo la represión de Maduro, la constante vulneración de derechos humanos y la miseria de un régimen criminal que no respeta nada ni a nadie".

"El pueblo venezolano dio la victoria a la oposición democrática en las últimas elecciones, pero Maduro no respetó el resultado y se aferró ilegalmente al poder. Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo apoyado en el fraude, la persecución a los demócratas y los apoyos cómplices de algunos desde el exterior", añade Tellado, que defiende que "hoy se abre una nueva etapa que debe gestionarse con prudencia y también con esperanza".

Por último, se refiere al papel de Zapatero: "Hoy es un mal día para los que justificaron, blanquearon o hicieron negocios con ese régimen, como por ejemplo, el expresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores en la sombra, José Luis Rodríguez Zapatero, quien imaginamos que hoy estará pasando por un momento difícil".