Podemos monta en cólera por la tibia reacción del Gobierno: "Es una absoluta vergüenza"

Como era de esperar, Podemos ha reaccionado de una forma muy dura a los sucesos en Venezuela que pueden llevar a la caída definitiva del régimen en el que han medrado tanto individualmente como el propio partido, nacido al calor de la dictadura chavista.

Desde primera hora de la mañana las dos mujeres que son las caras más visibles de la formación en estos momentos han publicado mensajes haciendo ver su indignación con el ataque estadounidense. Irene Montero ha asegurado que "EEUU es un peligro" y que "o les paramos o arrasarán con todo" y ha pedido que el Gobierno rompa "toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN".

Trump bombardea Venezuela EEUU es un peligro. O les paramos o arrasarán con todo España es un país de paz y el Gobierno debe romper toda alianza con EEUU, empezando por la OTAN Todo mi apoyo a Venezuela. Una vez más, no más guerras por petróleo — Irene Montero (@IreneMontero) January 3, 2026

En la misma línea Ione Belarra aseguraba que "EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana" y apuntaba también que hay que romper "relaciones con EEUU" y salir de la OTAN "antes de que sea tarde" porque "España es un país de paz".

El propio Pablo Iglesias, que según muchos sigue siendo el líder del partido en la sombra, era el primero en apuntar los argumentos de una campaña muy parecida a la que la izquierda llevó a cabo con la Segunda Guerra de Irak: "Bombardean Venezuela para quitarles el petróleo e imponerles un gobierno títere".

Además, insistía también en cargar contra las alianzas internacionales de España: "Permanecer en la OTAN es colaboracionismo con un Estado criminal", decía en referencia a EEUU, no al narcoestado criminal que es Venezuela.

Bombardean Venezuela para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere. Permanecer en la OTAN es colaboracionismo con un Estado criminal. Hoy seguirá otra guerra, la de la desinformación y allí estará Canal Red frente la propaganda pro Trump — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) January 3, 2026

Ira contra el Gobierno

Sin embargo, ha sido después del tibio comunicado oficial emitido por el Ministerio de Exteriores, en el que el departamento que dirige José Manuel Albares se limitaba a pedir "moderación" en Venezuela y se ofrecía como mediador "para lograr una solución pacífica" cuando los podemitas han estallado de verdad.

"Este comunicado es una absoluta vergüenza para cualquier país que se considere una democracia y respete la soberanía y los derechos humanos" ha escrito Belarra en otro mensaje en X en el que ha insistido en que "España debe romper relaciones con EEUU porque es un peligro para el mundo y esta agresión imperialista y terrorista inaceptable". Un mensaje de ruptura de relaciones, por cierto, idéntico al que el partido ha mantenido respecto de Israel.

Este comunicado es una absoluta vergüenza para cualquier país que se considere una democracia y respete la soberanía y los derechos humanos. España debe romper relaciones con EEUU porque es un peligro para el mundo y esta agresión imperialista y terrorista inaceptable. https://t.co/Zcx2dA0M8t — Ione Belarra (@ionebelarra) January 3, 2026

Montero, por su parte, trataba de darse un perfil más institucional exhibiendo la pregunta escrita que ha dirigido a la Comisión Europea en la que se interesa por qué medidas se van a adoptar desde la UE "para garantizar la paz en Venezuela y respetar su soberanía ante este ataque ilegal", además de "asegurar la liberación de su presidente".

Nos comunicamos de forma urgente con la Comisión Europea para exigirles actuar conforme a la legalidad internacional contra EEUU ante su agresión militar ilegal contra Venezuela y para garantizar la liberación de su Presidente y de todas las personas ilegalmente secuestradas. pic.twitter.com/MFwGGPGOjb — Irene Montero (@IreneMontero) January 3, 2026

La eurodiputada señalaba que la comunicación, que recordemos es solo una pregunta, era para exigirle a la Comisión "actuar conforme a la legalidad internacional contra EEUU ante su agresión militar ilegal contra Venezuela y para garantizar la liberación de su Presidente y de todas las personas ilegalmente secuestradas".

Otro personaje relevante del partido, Javier Sánchez Serna que es su coordinador autonómico y uno de los cuatro diputados de la formación, acusaba a Albares de haber hecho "muchas infamias como Ministro de Exteriores" decía, "desde la traición al Sáhara a todas las mentiras sobre nuestras relaciones con Israel, pero este comunicado tampoco se queda atrás".

Albares ha hecho muchas infamias como Ministro de Exteriores, desde la traición al Sáhara a todas las mentiras sobre nuestras relaciones con Israel, pero este comunicado tampoco se queda atrás.

En un momento donde EEUU bombardea a un país hermano, ni una condena 🤢🤢🤢 https://t.co/1M8H8RgMG5 — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) January 3, 2026

Y es que según lamenta: "En un momento donde EEUU bombardea a un país hermano, ni una condena".