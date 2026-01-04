La Justicia pidió datos reales de la relación del PSOE con la ‘cloaquera’ Leire Díez. Y el PSOE ha tenido que contestar con documentos. ¿Resultado? Pues la comprobación de una nueva mentira del PSOE y del Gobierno sobre su relación con la fontanera. Leire Díez sí tuvo cargos y sí cobró del PSOE, además de cobrar de empresas públicas controladas por el Gobierno socialista.

"Respecto de Doña María Leire Díez Castro, se adjunta certificado acreditativo de la fecha de alta y cese de afiliación de esta en el PSOE, señalado como documento nº 2, en el que se aprecia que la misma figura dada de alta como afiliada en fecha 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Bizkaia) y más tarde en la agrupación de Vega de Pas (Cantabria) y causando baja en fecha 4 de junio de 2025", señala ese documento con respecto a la afiliación.

Cobros y cargos reconocidos por el PSOE

Pero la parte más llamativa es la que alude al cobro y la relación profesional. Primero la niega —"Doña María Leire Díez Castro no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido".

Acto seguido, la admite en un ayuntamiento: "Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista en ese municipio". Y "consta según la documentación de que disponemos que en el año 2017 prestó servicios en régimen mercantil al Partido Socialista de Cantabria como periodista, facturando, por ello, la cantidad total de 15.612,04€ brutos en ese ejercicio", tal y como consta en los documentos en poder de Libertad Digital.

Y no han sido los únicos cargos y cobros de Leire Díez gracias al PSOE. Ella y Vicente Fernández Guerrero fueron detenidos en una de las últimas operaciones judiciales contra la corrupción.

Leire Díez estuvo contratada por una empresa dependiente de la SEPI justo en el periodo en el que esta entidad estatal estaba presidida por Fernández Guerrero, una de las personas de máxima confianza de María Jesús Montero. La empresa en cuestión era ENUSA.

Allí permaneció Leire Díez tres años prestando sus supuestos servicios a una empresa tan especializada y compleja como la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA). La ahora imputada por la cloaca del PSOE entró en esta sociedad meses después de que Pedro Sánchez llegara al poder: entró en octubre de 2018 en la compañía pública. Más tarde dio el salto a Correos, bajo la explicación de que iba a llevar las relaciones institucionales del Grupo que presidió el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano.

ENUSA y su vinculación con el PSOE

Y ENUSA tiene una historia delicada. Es del Grupo SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad encargada del pago de fondos y ayudas a entidades empresariales como, por ejemplo, Air Europa o Plus Ultra, con motivo de su rescate.

Leire Díez trabajó en ENUSA entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 como responsable del departamento de Comunicación. En ese periodo consiguió sumar un sueldo de 106.204 euros de salario. Pero, además, logró 1.626 euros adicionales en concepto de dietas percibidas por viajes realizados.

ENUSA es más cosas. La preside en estos momentos Mariano Moreno, el que fuera tesorero del PSOE en uno de los principales momentos investigados por la Audiencia Nacional por el flujo de fajos de dinero. Su nombramiento no solo llamó la atención por la evidente falta de experiencia de Moreno en el sector, sino también por el suculento sueldo de 245.000 euros anuales que pasaba a percibir el que hubiera sido gerente del PSOE con gran cercanía a José Luis Ábalos.

Leire Díez también fue consejera de la firma Cistec Technology. Esta empresa recibió 2,3 millones de María Jesús Montero y Nadia Calviño en concepto de ayudas.

La SEPI compró el 25,5% de Cistec Technology, cuando se encontraba en serias dificultades económicas y con deudas estatales. Cistec Technology recibió ese año 960.000 euros del Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y del Ministerio de Industria de Reyes Maroto. Y el mismo ejercicio Sepides -SEPI Desarrollo-, filial de SEPI (Hacienda), compró el 25,5% de su accionariado para ayudarla.