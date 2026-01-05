Albares avala que Delcy Rodríguez lidere la transición en Venezuela: "Así lo marca la ley"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha avalado la decisión de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro hasta el pasado sábado, sea la encargada de liderar la transición en el país, alegando que "así lo marca la ley".

"Nosotros nos disponemos desde luego a hablar con el Gobierno de Delcy Rodríguez igual que seguiremos hablando con la oposición venezolana para conseguir ese diálogo, ese acercamiento que pueda permitir en primer lugar la estabilidad, evitar cualquier confrontación civil entre venezolanos, y seguidamente que pueda Venezuela avanzar hacia un horizonte a través del diálogo y la negociación democrático y pacífico", ha expresado el ministro en una entrevista en la Ser.

Preguntado si el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado en Venezuela en nombre del Gobierno, Albares ha indicado que el exdirigente socialista "tiene un papel que valoramos y apreciamos de intermediación". Una declaración que deja al descubierto la estrategia de Moncloa: mantener a Zapatero como valedor internacional del chavismo, al tiempo que se evita calificar de dictador a Maduro y se blanquea el pucherazo electoral perpetrado por el régimen en julio de 2024.

Tras la caída de Maduro, Albares ha afirmado que la operación ejecutada por Donald Trump "sienta un precedente peligroso", pero ha evitado calificar la detención del líder venezolano como un "secuestro". "No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte o la ley de la selva. No se puede conseguir a través de la coerción una parte de la soberanía o los recursos naturales", ha añadido.

Además, el ministro ha presumido de que "hay un rearme moral que está liderando España" mientras criticaba que el PP esté usando esta situación para cargar contra el Ejecutivo. "Feijóo está fuera de la posición que mantiene sobre esta cuestión los países de la UE y varios países latinoamericanos. Para el partido que nos llevó a la guerra en Irak, en flagrante vulneración del derecho internacional, no me sorprende", ha sentenciado Albares, en un ataque directo al principal partido de la oposición mientras defiende la línea del Gobierno con Venezuela.