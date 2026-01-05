El PP mueve ficha tras la caída de Maduro: crea una comisión en el Senado sobre Montero, la Sepi y Plus Ultra

El Partido Popular ha tomado ya su primera decisión después de la caída de Nicolás Maduro. En plenas especulaciones sobre las consecuencias que puede tener el movimiento de Donald Trump para el Gobierno de Pedro Sánchez, por sus vínculos con el chavismo a través de José Luis Rodríguez Zapatero, el partido de Alberto Núñez Feijóo se ha puesto manos a la obra para investigar a la Sepi por el rescate de Plus Ultra.

Para ello, crearán una comisión de investigación en el Senado centrada sólo en este asunto. La decisión pone bajo el foco a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de quien depende el organismo público. "Una agencia de colocación, el centro de la trama corrupta del sanchismo y vamos a investigar su caja negra", ha dicho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

El PP ha anunciado también la convocatoria de un Pleno extraordinario en la Cámara Alta para el próximo 15 de enero, al que llamarán a comparecer a la vicepresidenta Montero y, también, a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras las últimas revelaciones de la UCO sobre la relación del Ejecutivo con el régimen dictatorial de Venezuela.

"Convirtieron la Sepi en un cajero para pagar favores políticos", ha criticado, señalando que la ministra de Hacienda "la convirtió en un pozo sin fondo para el despilfarro y la corrupción", recordando que colocó a Vicente Fernández al frente de esta entidad, resituado después en Servinabar, cuyos socios son Antxon Alonso y Santos Cerdán. García ha recordado, también, que Leire Díez fue colocada en Enusa y Correos, también a través de la Sepi.

En pleno ciclo electoral

El paseíllo de Montero por la Cámara Alta tendrá lugar en plena precampaña electoral de Aragón, y a las puertas de que se celebren las de Andalucía, donde es la candidata del PSOE a la Junta. Antes de abandonar su cargo como ministra, ha prometido presentar los Presupuestos Generales del Estado, para los que sigue sin tener apoyos suficientes. Un acto propagandístico que podría augurar una convocatoria anticipada de las generales, según calculan en el PP.

Este jueves, 8 de enero, está también citado en el Senado el exministro José Luis Ábalos, encarcelado y cuya comparecencia está todavía en el aire a la espera de que el Tribunal Supremo conceda el permiso para su traslado. Al estar imputado, Ábalos podría negarse a responder a las preguntas, aunque Cerdán optó por declarar en su última comparecencia.