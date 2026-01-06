El impresionante deterioro físico de Pedro Sánchez durante la Navidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido este martes en la escena pública tras las vacaciones de Navidad con un aspecto todavía más demacrado que en sus anteriores comparecencias, un cambio físico que no ha pasado desapercibido y que coincide con un contexto de máxima presión política, tanto en el ámbito internacional como en su entorno más cercano.

Sánchez ha comparecido tras participar en París en la reunión de la denominada Coalición de Voluntarios por Ucrania. Allí ha aprovechado para acusar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber atacado Venezuela con el objetivo de "apropiarse de sus recursos naturales", lo que para Sánchez supone un "precedente muy peligroso". Sin embargo, más allá del contenido de sus palabras, lo que ha vuelto a llamar la atención ha sido su imagen personal.

Sánchez sigue apareciendo visiblemente más delgado, con la mandíbula mucho más marcada y tensa, profundas ojeras y arrugas más acusadas, lo que evidencia un desgaste que sigue pasando factura. Este deterioro físico coincide con un periodo de fuerte estrés político para el presidente, marcado por los escándalos que afectan a su entorno más cercano, las tensiones internas en la coalición de Gobierno y la presión judicial y mediática.

La reaparición de Sánchez ha reforzado esa imagen de un líder más rígido, con un rictus serio permanente y una expresión facial tensa que proyecta una imagen de cansancio y agotamiento.

Además de valorar la actuación de Estados Unidos en Venezuela, Sánchez ha anunciado también que está abierto a una eventual participación de las tropas españolas en una misión internacional de supervisión en Ucrania cuando se produzca un posible alto el fuego. Esa misión estará supervisada por Estados Unidos.

En este contexto, el presidente del Gobierno avanzó que el próximo lunes iniciará una ronda de contactos con la mayoría de los grupos parlamentarios para conocer su posición sobre la contribución de España en este nuevo escenario internacional.