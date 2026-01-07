Así defendió Zapatero la intervención de Obama para acabar con Bin Laden

La detención del narcodictador Nicolás Maduro no ha sido plato de buen gusto para el Gobierno de Pedro Sánchez ni tampoco para el expresidente y amigo del tirano venezolano, José Luis Rodríguez Zapatero. En estos días tan convulsos en la política nacional e internacional por la situación actual del país sudamericano, la hemeroteca ha vuelto a retratar al PSOE y en este caso a Zapatero. En 2011, en el Congreso de los Diputados, el que fuera presidente del Gobierno defendió la operación del gobierno estadounidense de Barack Obama para acabar con Bin Laden, el líder de Al Qaeda, sin importar el derecho internacional. Algo que no ha ocurrido con Maduro, ya que el Gobierno de Sánchez se ha enfurecido por su detención a manos del gobierno de Donald Trump.

"A todos los demócratas, sin duda alguna, nos hubiera gustado que tanto él como todo terrorista hubiera respondido ante la justicia. Un terrorista de sus características y en una operación de esa naturaleza, es bastante entendible que las circunstancias hayan llevado al resultado de la acción encomendada por el presidente de Estados Unidos a las fuerzas armadas para la captura de Bin Laden", señaló Zapatero en las Cortes Españolas.

"Es bastante fácil de entender, y desde esa perspectiva, es muy probable que el destino de Bin Laden sea un destino buscado por él mismo después de su sanguinaria trayectoria", justificó Zapatero ante el Congreso.

En aquel momento, Zapatero felicitó a Estados Unidos y al expresidente Barack Obama por la operación que acabó con la vida del líder de Al Qaeda, porque "favorece la seguridad y la lucha contra el terrorismo internacional por tratarse de uno de los criminales más sangrientos de la historia".

Ahora, empezado el año 2026, el expresidente español parece no estar de acuerdo con la detención de su amigo el narcodictador Nicolás Maduro. Y es que, Zapatero ha preferido no pronunciarse sobre la detención del tirano venezolano a manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No son tiempos fáciles para el Gobierno de Pedro Sánchez -cada día más acorralado por los interminables casos de corrupción- ni tampoco para el socialista Zapatero que lleva un mes para olvidar. Primero por la detención de los líderes de la aerolínea venezolana Plus Ultra y ahora por el derrocamiento de Maduro. La mayoría de los problemas actuales de Zapatero pasan por Caracas.