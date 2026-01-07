La Generalidad catalana monta un nuevo chiringuito para lograr el control del Aeropuerto de El Prat

El gobierno de la Generalidad ha anunciado este miércoles la creación de un nuevo "ente especializado", que es como define la nueva Autoridad Aeroportuaria de Catalunya (AAC), cuyo objetivo será dotar a Cataluña "de una estructura propia para aplicar criterio único y establecer políticas propias". Con la misma retórica de los gobiernos separatistas que le han precedido, el plan del Ejecutivo del socialista Salvador Illa es "reforzar la capacidad para planificar, ordenar y proyectar el sistema aeroportuario con una visión de conjunto, integral y de largo plazo".

En un comunicado hecho público tras la primera reunión del año del gobierno autonómico catalán se indica que las atribuciones de la Generalidad son la "planificación y desarrollo del sistema aeroportuario", lo que incluye la elaboración de un plan estratégico, realizar el seguimiento de los planes directores y ordenar los aeropuertos, aeródromos y helipuertos", así como "planificar la conexión con la red de transporte y fomentar el desarrollo de ciudades aeroportuarias, áreas industriales y logísticas".

Competencias

Con el nuevo organismo la Generalidad pretende "realizar el seguimiento de la actividad de los aeropuertos de titularidad pública, la capacidad operativa y la calidad del servicio; promover la transición ecológica del sector, monitorizar emisiones, ruido y calidad del aire y coordinar políticas ambientales, de medio natural y de salud; implementar herramientas tecnológicas para el seguimiento de políticas y operativa, evaluar impactos económicos, sociales y territoriales, e impulsar formación y empleo vinculadas al sector y actuar como interlocutor frente a organismos estatales y europeos, operadores, municipios y áreas de influencia aeroportuaria, participando en todos los procesos de planificación".

El acuerdo prevé que en un plazo máximo de un mes, se creará un comité técnico bajo la coordinación de "Aeropuertos Públicos de Catalunya, SLU", que será el encargado de impulsar y ejecutar el despliegue de la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. A tal efecto se modificará la ley autonómica de aeropuertos, helipuertos y otras infraestructuras aeroportuarias. La Generalidad prevé además la creación de comités técnicos específicos para cada aeropuerto.

Presidente, vicepresidente y 13 vocales

En su anuncio la Generalidad asegura que este nuevo organismo "responde a una necesidad institucional, territorial y económica, y se constituye como la herramienta que permitirá que Cataluña pase de un modelo fragmentado y reactivo a un modelo integrado, proactivo y orientado al interés público. Este órgano tendrá un consejo de gobierno formado por una presidencia, una vicepresidencia y 13 vocalías. La ley de creación de la Autoridad se tramitará en el Parlamento con la voluntad de ser sometida a votación durante el año 2026".