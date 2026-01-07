La UCO halla un listado de obras negociadas por la trama de Cerdán en Santander, Ávila, Zamora, Madrid y Córdoba

La trama de obras públicas del PSOE pudo nacer en Navarra, pero desde el primer día, la UCO encontró el rastro de licitaciones en ocho comunidades autónomas. Los últimos documentos detectados por la Justicia refuerzan la tesis de que la implantación de la trama socialista de obras públicas se extendió por toda España. Uno de los últimos documentos hallados, de hecho, se centra en obras de "conservación" en Santander, Ávila, Zamora, Madrid y Córdoba.

La UCO ha seguido varias pistas para llegar a comprender la magnitud de la trama. Una de esas pistas fue un piso madrileño, ubicado en la Calle Fuencarral número XX, un piso que se habría usado para llevar a cabo negociaciones entre Santos Cerdán y responsables de Acciona en aquellas fechas. "Finalmente, a las 22:00 horas Antxon volvió a escribir a Antonio Corredor [propietario al 50% del inmueble] para informarle de que había dejado las llaves dentro del inmueble. En referencia a la firma definitiva del contrato de arrendamiento, el mismo ha sido localizado entre la documentación intervenida en la sede de Servinabar, encontrándose fechado el 8 de julio de 2019 y rubricado por Antxon y Antonio Corredor Fernández. Antxon Alonso es el socio de Santos Cerdán en una de las principales empresas de la trama, Servinabar.

"Adicionalmente, el mismo 8 de julio Antxon recibió un mensaje de Antonio Corredor en el que le comunicaba que estaban preparando el apartamento. Asimismo, éste le instaba a que le enviase el número de cuenta en el que quería domiciliar los suministros", señala la UCO.

Y los investigadores están convencidos de que, "atendiendo al uso que Antxon le podría haber dado al inmueble, es preciso destacar que, en fechas en las que según lo expuesto hasta ahora éste ya dispondría del mismo, el empresario investigado consta alojado en diferentes establecimientos hoteleros". "Asimismo, cabe destacar que en esas fechas Santos ya estaba residiendo en la calle Hilarión Eslava XX, y Justo constaba empadronado en su domicilio situado en la Avenida Francisco Pi y Margall XX de Madrid.

Informe de la UCO que muestra mensajes del móvil de Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán

Por tanto, teniendo en cuenta que el 20 de junio habrían abandonado el inmueble a las 22:00 horas, la vivienda sita en la calle Fuencarral XX de Madrid podría haber sido empleada para mantener reuniones y no como eventual domicilio de ninguno de los tres". Se trataba, por lo tanto, de un piso donde negociar de forma discreta.

"En cuanto al periodo temporal en el que se desarrollan estos encuentros de junio de 2019, cabe destacar que se estaban dirimiendo las adjudicaciones relativas a "Logroño", "Sevilla" y "Sant Feliú", respectivamente. Concretamente, la adjudicación relativa a la Autovía A-68 (tramo Arrúbal-Navarrete) fue otorgada el 11 de septiembre de 2019, la obra de emergencia para el acceso al Puerto de Sevilla por la carretera SE-40 fue adjudicada el 2 de julio de 2019 y la obra para la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat el 14 de noviembre de 2019", destaca la UCO.

Pero la UCO sigue más pistas: "Además de estas reuniones entre Santos, Justo y Antxon, han sido localizadas dos anotaciones en el calendario de Antxon de las que se pueden inferir otros encuentros de esta terna de participantes. El 28 de septiembre de 2020 constaba anotado "Cena Santi/ Justo", y el 5 de mayo de 2021 se ha localizado la anotación "Café con Justo/ Santi 19:00", señalan los investigadores.

Y por otro lado, "a través de las imágenes se ha podido observar que Antxon y Justo también habrían mantenido reuniones de manera telemática. El 8 de julio de 2019, Antxon fotografió la pantalla de un dispositivo informático en la que se aprecia una videoconferencia de dos participantes, con el nombre "Vicente Pelegrini, Justo" [de Acciona por aquellas fechas] en la parte superior. En el momento de la instantánea, en pantalla se estaba mostrando un folio

con anotaciones manuscritas que podrían ser consideradas de interés", destaca la policía judicial: "De entre las anotaciones, cabe destacar varios extremos:

1. Se observa la frase "Pueden Tener Tentación de Cambiarnos a OTRA → ojo".

2. Bajo el título de "Conservación" se recogen los nombres de tres ciudades, acompañadas de fechas o comentarios. Se infiere que podría tratarse de diferentes licitaciones dependientes de algún órgano del MITMA dedicado a la conservación".

Pues bien, "teniendo en cuenta las fechas, han sido localizados dos expedientes a los que podrían referirse las anotaciones de Ávila y Córdoba, ambos dimanantes de la Dirección General de Carreteras:

a. Ávila: Expediente 30.176/19-2 (51-AV-0205) para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación de las carreteras del sector AV-02 de la provincia de Ávila. La fecha 26/07/2019 reflejada en el documento manuscrito coincide con el día de apertura

de ofertas. Finalmente resultó adjudicataria CYOPSA-SISOCIA SA.

b. Córdoba: Expediente 30.36/18 (51-CO-0205) para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras A-45, N-331, CO-32 y N-437 de la provincia de Córdoba. La fecha 01/08/2019 corresponde con el día en que se llevó a cabo la adjudicación a la sociedad Api Movilidad SA", añade la UCO.