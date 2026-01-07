¿Podría perder García-Page Castilla-La Mancha? Una encuesta apunta a una mayoría de PP y Vox

El PSOE ganaría las elecciones de Castilla-La Mancha de celebrarse en este momento, pero Emiliano García-Page perdería la presidencia de la Junta al no lograr la mayoría absoluta de la que sí disfruta en este momento. Esta es la principal conclusión del sondeo de Target Point que publica este miércoles El Debate.

Según la encuesta, los socialistas tendrían un 40.5% de los votos, es decir caerían con fuerza respecto de las elecciones de mayo de 2023, perdiendo cuatro puntos y medio, y también respecto del anterior sondeo de la firma, que es de mayo del año pasado y desde el que se habrían dejado 2,7 puntos.

Con este resultado el PSOE tendría 15 o 16 diputados en las Cortes castellanomanchegas, frente a los 17 que tiene actualmente y que son el mínimo para disfrutar de la necesaria mayoría absoluta.

Mientras el PSOE cae con fuerza el PP no logra una mejora tan significativa: los populares tendrían un 34,7% del voto, que es un punto más que en las elecciones pero sólo una décima por encima de lo que les otorgaba el sondeo de mayo. Con esos datos o bien repetiría los 12 escaños que logró en las urnas o bien ganaría uno más para tener 13.

Por su parte, el que sí logra subir con fuerza es, como en casi todos lados, Vox: lo de Abascal lograrían el 16,1% del voto, 3,3 puntos más que en mayo del 23 y 2,7 por encima del pronóstico de mayo del año pasado. Su grupo parlamentario tendría cinco miembros, uno más de los que tiene ahora y suficientes para sumar una mayoría absoluta incluso en la banda baja de los resultados del PP.

Esta encuesta de Target Point ha contado con un trabajo de campo de 1.200 entrevistas que se realizaron del 17 al 23 de diciembre.

Otros estudios respaldan a Page

No obstante, el sondeo que publica este miércoles El Debate resulta contradictorio con los resultados de encuestas que se han publicado hasta el momento que, por lo general, se mostraban más en la línea de apostar por una nueva mayoría absoluta para García–Page.

Una buena muestra de ello es el estudio hecho público con la consultora Redlines a partir de los datos de seis sondeos publicados hasta el momento y que pronostica no sólo que el PSOE lograría la mayoría absoluta, sino que incluso podría reforzarla pasando de 17 a 18 diputados en las cortes castellanomanchegas. Además, otorga una probabilidad del 75% a que los socialistas logren conservar el Gobierno.

El estudio está elaborado a partir de los datos de seis sondeos, excluyendo el que publicó en su momento el CIS y otorgando más o menos peso en la muestra final a cada uno de ellos según su historial de acierto previo.

Además, incide en el hecho de que en los próximos comicios la provincia de Guadalajara ganará un diputado más respecto de los cinco que otorgaba hasta este momento, pasando a seis en detrimento de Albacete, que pierde uno de los siete que tenía para quedarse también con seis.

Según la consultora este cambio perjudica al bloque de la derecha y sobre todo al PP, que con la distribución anterior podía disputar a Vox el último diputado albaceteño, cosa que ahora no sería posible, mientras en Guadalajara ese reparto de los últimos restos favorecería más al PSOE y al partido de Abascal, que se disputan ese representante por un estrecho margen.