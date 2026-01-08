Conmoción en Junts y la CUP: Illa les felicita ahora la Navidad y en español

Las jefas de los grupos de Junts y la CUP en el parlamento de Cataluña, Mònica Sales y Pilar Castillejo, han denunciado que la felicitación navideña del presidente de la Generalidad, Salvador Illa, les ha llegado este jueves y encima escrita en español. Lo que más les ofende no es el retraso sino el hecho de que la postal esté escrita en español y no en catalán. Y es que, además, en otros grupos la felicitación que ha llegado estaba escrita en catalán.

"Ya volvemos a tener aquí las fiestas de Navidad, un tiempo para convivir y recordar los valores que nos unen, así como para cuidar a las personas que más nos necesitan y afrontar el futuro con nuevas esperanzas y confianza en Cataluña y su gente. Feliz Navidad y próspero 2026", dice la felicitación.

Sales ha recurrido a la red social X para mostrar su estupor, indignación y desconsuelo. "Como presidenta de Junts en el Parlament he recibido hoy la felicitación de Navidad del presidente Illa. El retraso es tolerable, pero que sea en castellano, ¡NO! La españolización de la Generalidad por parte del PSC no tiene límite. Precisamente los valores que nos unen se construyen también sobre una lengua propia, que siempre hemos defendido. Una lengua minorizada, desterrada y menospreciada por el presidente Illa y su gobierno", afirma la dirigente independentista.

Com a presidenta de @JuntsParlament, he rebut avui la felicitació de Nadal del president Illa. El retard és tolerable, però que siga en castellà, NO! L'espanyolització de la Generalitat per part del PSC no té límit. Precisament els valors que ens uneixen es basteixen també… pic.twitter.com/JqyVyr8mJ9 — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) January 8, 2026

También hace un llamamiento en contra del que califica de "falso Pacto Nacional por la Lengua", una iniciativa del gobierno de Illa para imponer el catalán y erradicar el español de la vida pública de la región.

La representante de la CUP, Pilar Castillejo, se queja en términos parecidos en la misma red social: "Salvador Illa nos ha hecho llegar una postal para desearnos feliz Navidad. Una postal que llega tarde y en español. La política españolizadora de este Gobierno es tan desacomplejada como peligrosa. Ninguna consejería ni Pacto Nacional esconde su política lingüicida".

Salvador Illa ens ha fet arribar una postal per a desitjar-nos bon Nadal. Una postal que arriba tard i en castellà. La política espanyolitzadora d'aquest Govern és tant desacomplexada com perillosa. Cap conselleria ni Pacte Nacional amaga la seva política lingüicida. pic.twitter.com/Oc7nsbnKKV — Pilar Castillejo (@PlrCastillejo) January 8, 2026

Pilar Castillejo fue una de las tripulantes de la flotilla antijudía liderada por Greta Thunberg y Ada Colau. Cobró notoriedad por su negativa a regresar a España en un avión militar. A su llegada al parlamento catalán fue recibida con un homenaje institucional.