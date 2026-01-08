El PP hace equilibrios para no caer en la nueva trampa de Sánchez con Ucrania

Es un clásico que los Gobiernos se refugien en la agenda internacional cuando los asuntos internos los asfixian. El presidente Pedro Sánchez ha demostrado ser un experto en utilizar la política exterior para desviar el foco de los escándalos que le acorralan. Lo hizo con Gaza, con Donald Trump y, ahora, ve en la guerra de Ucrania una nueva oportunidad para zafarse de la presión interna y desviarla hacia el PP.

Los de Alberto Núñez Feijóo han visto clara la jugada y no tienen intenciones de dar excusas al Ejecutivo para hacerle más llevadera su agonía. El partido evita aclarar qué posición tomará ante el envío de tropas a Kiev cuando finalice la guerra, aunque un rechazo se antoja casi imposible, dado su apoyo a la causa ucraniana y la posición de sus socios europeos en Alemania y Polonia.

Esta es la baza con la que cuenta Sánchez para comprometerse con una medida de la que no es dueño, dada su falta de apoyos para sacarla adelante. Podemos rechaza la iniciativa y Sumar se mantiene dividido. El Gobierno, por tanto, depende del PP, y "el PP es un partido de Estado", trasladan fuentes gubernamentales, informa Leticia Barquín. De ahí que se lancen a ponerla sobre la mesa.

Sin embargo, los de Feijóo empujan a Sánchez a sondear antes a sus socios y, aunque se abren a una reunión con el Gobierno si los convoca, no cederán a la primera. El objetivo es desgastarlo con una ronda de contactos que, se prevé, será un fracaso. Como la paz no es inminente, según ha reconocido el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al PP no le urge fijar postura.

El vicesecretario Juan Bravo aseguró este miércoles en rueda de prensa desde la sede de la calle Génova que el Ejecutivo "no nos ha llamado" y, hasta que eso suceda, "no nos pronunciaremos". "La posición del PP no será tan importante cuando el Gobierno presume de tener una mayoría estable con sus socios, que son los que le tendrán que apoyar", advirtió.

Mantener la duda mientras no urja fijar postura

La estrategia es similar a la adoptada con el aumento del gasto en defensa hasta el 5%, según lo comprometido con la OTAN: el PP no puede rechazar la medida, pero se niega a confirmar el sentido de su hipotético voto, dado que el Gobierno no tiene intenciones de pasar por las Cortes y se niega a informar a la oposición. De hecho, Sánchez se desdijo de este compromiso nada más firmar el acuerdo.

La legislatura alcanzó hace tiempo su punto muerto y, para contrarrestar su debilidad parlamentaria, el presidente recurrió en su día a la causa palestina y, ahora, a la guerra de Ucrania. En paralelo, intenta reconstruir la mayoría de investidura reuniéndose con Oriol Junqueras para hablar del cupo catalán y favoreciendo el choque con Donald Trump, dado el rechazo que provoca en la izquierda y el apoyo habitual al régimen chavista de Venezuela.

Aunque lo sucedido en Venezuela sea un asunto que al Ejecutivo no le conviene agitar en exceso, por la relación corrupta que ha mantenido con Nicolás Maduro a través de José Luis Rodríguez Zapatero, paradójicamente Trump favorece sus intereses manteniendo a Delcy Rodríguez al frente del régimen, dada su buena relación, como quedó demostrado con el capítulo del encuentro en Barajas. Esto permite al Gobierno coger aire y seguir usando este asunto con intereses políticos.