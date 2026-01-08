Este es el escrito con el que el exjefe de inteligencia de Venezuela ratificó el cobro en oro de Zapatero

En 2023 fue extraditado el conocido como el Pollo, Hugo Carvajal. Se trataba del exjefe del espionaje venezolano en época de Hugo Chávez. Por aquellas fechas, estaba reclamado ya por la Justicia de EEUU por acusaciones relacionadas con el narcotráfico chavista.

Pero el Pollo no quería ser extraditado y colaboró con la Justicia española intentando demostrar su capacidad para aportar información relevante en nuestro país como argumento para ser mantenido por la Justicia en España y, por lo tanto, evitar la extradición a EEUU.

Fruto de esas negociaciones, el Pollo remitió un manuscrito a la Audiencia Nacional con el objetivo de demostrar su capacidad de entregar información relevante y en él mencionó a José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de los fragmentos de ese documento habla directamente de una información a la que ya se aludió en el pasado: la posible existencia de una mina de oro en Venezuela de la que se habría beneficiado el expresidente español.

Confirmación de la mina de oro

Y el manuscrito del Pollo confirmó la información, citando una mina de la que Zapatero sería beneficiario ubicada en una franja especialmente rica en oro y diamantes.

Este es el fragmento en cuestión del manuscrito del Pollo Carvajal entregado en la Audiencia Nacional antes de ser extraditado a EEUU:

"El hecho de que Piedad Córdoba señale a Rodríguez Zapatero como beneficiario de una mina en el lomito del arco minero venezolano, me refiero al bloque especial de la cuenca del río Icabarú, con un área muy reducida de 1,5 km2 donde predomina el oro y el diamante, ubicada en el extremo sureste del Estado Bolívar, fronterizo con la República Federativa del Brasil y de oeste franco de la población venezolana de Santa Helena de Uairén. Constituye una prueba de cómo Nicolás Maduro privilegia, manipula y corrompe a políticos europeos que le dan reconocimiento internacional, a cambio de respaldar y avalar sus crímenes y violaciones de los DDHH en perjuicio del pueblo venezolano".

Esa es la frase literal escrita de su puño y letra por el Pollo Carvajal.

Piedad Córdoba fue una senadora colombiana que falleció en enero de 2024. Córdoba intervino de forma llamativa en negociaciones con las FARC. Y se caracterizó por su cercanía al narcogobierno venezolano de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, actuando como mediadora en temas políticos y negocios.

Su papel fue tan decisivo en estas negociaciones que se ganó amplios elogios de Maduro por su apoyo a la "revolución bolivariana".

Córdoba también tuvo investigaciones y acusaciones de enriquecimiento ilícito por presuntas comisiones en negocios con el gobierno venezolano, como el acceso a divisas preferenciales en el peor momento para el chavismo.

Su cercanía al chavismo se vio con claridad en su labor como mediadora habitual entre el Gobierno de Colombia y el de Venezuela y en su rotunda defensa del proyecto bolivariano, elogiando el falso acceso a la salud y la impostada educación gratuita en Venezuela. Córdoba llegó a desear un nivel de servicios y bienestar similar al del chavismo en Colombia.

Córdoba fue investigada por recibir presuntamente millones de dólares en sobornos por interceder en negocios con el gobierno de Chávez, a través de mecanismos como la CADIVI (Comisión Nacional de Administración de Divisas). Se la relacionó con empresarios como Álex Saab y Álvaro Pulido en estructuras de acceso a dólares preferenciales en Venezuela y el exdirector del SEBIN —Servicio de Inteligencia de Venezuela—, Manuel Christopher Figuera, la acusó de tener un apartamento en Caracas y de refugiar a Jesús Santrich —cabecilla del grupo terrorista FARC—, acusaciones que ella negó.

Tras su muerte, Nicolás Maduro la recordó como una "gran revolucionaria", "luchadora por la paz y la democracia", y símbolo de la "mujer bolivariana", enviando sentidas condolencias a Colombia.