PP pide que Sánchez comparezca en el Congreso por Venezuela tras su huida por la corrupción

El Partido Popular ha resultado este jueves una nueva petición para que Pedro Sánchez dé explicaciones urgentes en el Congreso sobre Venezuela, además de la corrupción que le rodea. Lo hace después de que el presidente se escabullera de acudir a las Cortes en pleno cerco judicial, con José Luis Ábalos en la cárcel y el PSOE bajo sospecha por posible financiación irregular.

En estas circunstancias, la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, acudió en su rescate y rechazó la iniciativa del PP para celebrar un Pleno extraordinario en diciembre, que podía salir adelante con el apoyo de socios como Podemos o Junts. Para evitar otra derrota al presidente, la Mesa de Congreso de mayoría PSOE y Sumar, tumbó la medida.

Ahora, deberá ser la Diputación Permanente la que decida sobre las dos peticiones del PP, que tienen muchas opciones de prosperar, lo que forzará al presidente a acudir al Parlamento pese a sus reticencias. Así lo ha anunciado el vicesecretario del PP Elías Bendodo, en un acto en Málaga, donde ha presentado el lema de la Interparlamentaria que el partido celebra durante el fin de semana en La Coruña: "Lo que importa".

El PP evita el choque con Trump

"Venezuela está mejor sin Maduro y España estaría mejor sin Sánchez", ha dicho Bendodo, exigiéndole "explicaciones" por Venezuela y los casos de corrupción. El PP evita, de momento, ir al choque directo con el presidente de EEUU, Donald Trump, aunque Fejóo ha criticado su decisión de colocar a Delcy Rodríguez al frente del régimen, mostrando su apoyo a María Corina Machado.

También el vicesecretario Juan Bravo ha evitado este jueves, como ya hizo en rueda de prensa este miércoles, criticar abiertamente a Trump por lo ocurrido en Venezuela, rechazando también valorar si incumple el derecho internacional. Sí ha dejado clara su apuesta por Edmundo González y Machado, como hizo el presidente del PP.

Bendodo ha valorado, además, la reunión de Sánchez con Oriol Junqueras este jueves para hablar del cupo catalán, preguntándose "qué hace una persona inhabilitada en la Moncloa". Ha acusado al jefe del Ejecutivo de intentar a la "desesperada" alargar la legislatura y seguir en el poder, perjudicando incluso a sus propios candidatos autonómicos, como Pilar Alegría en Aragón, que ha rechazado ese acuerdo de financiación por ser perjudicial para la región.