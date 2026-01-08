Sánchez rellena una legislatura estéril reuniéndose con Junqueras sin ni siquiera propuesta

Salvo que el presidente del Gobierno se reserve un as bajo la manga, no hay indicios de que de la reunión prevista este jueves en el Palacio de La Moncloa vaya a salir un documento firmado por Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre un nuevo modelo de financiación. En el Ejecutivo se limitan a encuadrar el encuentro como una cita "normal", pese al carácter inédito de una reunión con un dirigente que salió de la cárcel tras ser indultado por su implicación en el proceso independentista ilegal del 12-O.

Sin más concreción sobre el orden del día de la reunión, más allá de que se trata de un encuentro "de seguimiento del acuerdo de investidura" y de abordar asuntos de carácter internacional, como la guerra en Ucrania y la crisis en Venezuela, fuentes del Ejecutivo rebajan el alcance político de la cita y desvían el foco del presidente del Gobierno hacia la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "Financiación y Presupuestos dependen de la vicepresidente primera", deslizan. Según estas fuentes, el objetivo principal no es cerrar acuerdos ni avanzar en grandes compromisos, sino constatar el estado de las relaciones y mantener el diálogo con ERC en el marco del pacto que sostiene la legislatura.

Una aspiración que contrasta con la postura de ERC en esta cita, que espera que Cataluña reciba 5.000 millones adicionales con la nueva financiación. "ERC debe salir con un acuerdo", afirmó este miércoles el portavoz del partido, Isaac Albert. Los objetivos de los independentistas en este encuentro se centran, en primer lugar, en el principio de ordinalidad y en conseguir un calendario que garantice que Cataluña acabe recaudando el 100% del IRPF. Cuestiones que, en cualquier caso, requerirían de una mayoría parlamentaria para poder materializarse.

Tropas de paz a Ucrania

Sin previsión de una votación a corto plazo, el presidente del Gobierno ha encontrado en el envío de tropas de paz a Ucrania la excusa perfecta para convocar una ronda de contactos con los grupos que le hicieron presidente, evitando que la cita se perciba como una crisis de Gobierno. La maniobra permite medir la temperatura de sus apoyos en torno a una decisión que carece de consenso incluso dentro del propio Ejecutivo y que ya ha recibido el rechazo de Izquierda Unida. Pero no solo. Con estos encuentros, el presidente del Gobierno pretende dar un impulso a la legislatura mientras defiende recurrir a medidas sin rango de ley para eludir el control del Congreso de los Diputados.

El Gobierno arrancará el próximo lunes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para abordar este asunto, buscando ganar tiempo y prolongar la legislatura mientras lidia con los escándalos de corrupción que le afectan. Al igual que ocurrió con la causa palestina, el presidente ha encontrado en la guerra en Ucrania un pretexto para desviar la atención de los Presupuestos Generales del Estado aún inexistente y de su evidente debilidad parlamentaria.

"España tiene tropas en el 100% de las misiones de paz de la ONU", defienden fuentes del Gobierno ante las críticas de socios como Podemos, subrayando que se trata de un debate efímero. Asimismo, asumen que cuentan con el respaldo del PP en este asunto, al considerarlo "un partido de Estado".