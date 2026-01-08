Pardo de Vera, investigada por su enfrentamiento con Ndongo: "Negro fascista" y "gorila"

El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha citado a declarar este viernes 9 de enero a la periodista Ana Pardo de Vera por un posible delito de coacciones contra el reportero de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, después del tenso encontronazo que tuvo lugar hace justo un año a la entrada del acto de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que supuso otra cortina de humo para tapar la corrupción del PSOE.

El juez Adolfo Carretero, quien ha mandado al banquillo a Íñigo Errejón por un supuesto delito de agresión sexual contra Elisa Mouliaá, aprecia indicios de delito en el enfrentamiento con el periodista a las puertas del Museo Reina Sofía en el que Pardo de Vera insultó a Ndongo diciéndole "¡hay que ser tonto para ser negro y ser fascista!", antes de arrebatarle el micrófono al reportero y lanzarlo al suelo con rostro de rencor y odio.

Según Ndongo, la periodista de izquierdas también le humilló de forma racista diciéndole "recoge el micrófono como un gorila". Como resultado, en marzo de 2025, Ndongo interpuso la denuncia contra la informadora afín al Gobierno de Pedro Sánchez por la posible comisión de un delito de odio y coacciones. Ya en octubre del pasado año, el periodista acudió al juzgado de Instrucción nº 47 para ratificar su denuncia.

"Recógelo como un gorila"

🔴Ana Pardo de Vera, IMPUTADA El juez aprecia indicios de delitos de "odio y coacciones", por este comportamiento que tuvo conmigo en Reina Sofía y tendrá que declarar mañana, en calidad de investigada. ¡Es una gran noticia, amigos!💪🏿💪🏿 pic.twitter.com/2S8XaHKfdx — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) January 8, 2026

Y ahora, a comienzos de 2026, la periodista de izquierdas tendrá que acudir a los juzgados de Plaza Castilla por haber insultado de forma racista - "negro y gorila" a Bertrand Ndongo. También han sido citados como testigos agentes de la Policía Nacional, de la Brigada de Información y de la Guardia Civil.