Aldama apunta al caso Air Europa: certifica que Ábalos cobró por el rescate "al margen de la procedencia de la ayuda"

Hasta el momento, la gran supuesta defensa del Gobierno de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa ha sido asegurar que en la UE se rescataron todas las aerolíneas que lo solicitaron en etapa del covid.

Esa defensa hace aguas por todas partes porque, para empezar, no todas eran estratégicas ni todas se vieron en peligro sólo por la pandemia. Y esos dos requisitos eran obligatorios, según la normativa de la UE. Y, al margen de ello, una cosa es rescatar y otra por qué importe y con qué condiciones.

Pues bien, Víctor de Aldama ha trasladado un escrito de defensa ante el Supremo por el caso Koldo, en el que desmonta esa baza de defensa del Gobierno y afirma que, "al margen de la procedencia de la ayuda" a la aerolínea, lo cierto es que el entonces ministro estrella de Sánchez y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, cobró por el rescate. Y eso significa que tuvo que realizar gestiones para acelerar o mejorar ese mismo rescate y que hubo un presunto cohecho.

El escrito destaca que "Víctor de Aldama venía proporcionando mensualmente 10.000 euros a Koldo García y José Luis Ábalos al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar bien en el propio MITMA, bien en otros departamentos de la Administración Pública, tanto en beneficio propio como de los terceros cuyos intereses patrocinaba".

Pero que hubo más: "Puntualmente, alguna de estas gestiones era especialmente retribuida al margen de las periódicas entregas de dinero en efectivo referidas. Este fue el caso del denominado rescate de la aerolínea Air Europa, compañía a la que asesoraba Víctor de Aldama y de la que estuvo percibiendo, a través de su accionista único Globalia Corporación Empresarial S.A., 12.100 euros al mes desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020".

La intervención de Ábalos

El escrito lo explica: "En el contexto de la crisis empresarial generada como consecuencia de la pandemia del covid-19, el 3 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó una ayuda a la aerolínea Air Europa de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el cual era gestionado por un Consejo Rector presidido por el Presidente o Vicepresidente de la SEPI".

Y en dicho rescate "fue relevante la previa intervención de José Luis Ábalos quien, al margen de la oportunidad o procedencia de la operación, atendió los intereses de Víctor de Aldama por razón de la ya expuesta connivencia existente entre ellos, lo que, además, fue después recompensado por este de manera singular".

José Luis Ábalos, "siempre sirviéndose de su asesor Koldo García, promovió a petición de Víctor de Aldama la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, de cuya redacción se encargó el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Pedro Saura García. La nota fue emitida el día 8 de agosto de 2020 y en ella se anticipaba la posición favorable del Gobierno y se expresaba el progreso de las gestiones para que Air Europa obtuviera la correspondiente financiación pública".

Y añade que, "en la mañana del 7 de agosto de 2020, José Luis Ábalos adelantó por WhatsApp a Koldo García la transcripción literal de la nota, que no se publicaría hasta el día siguiente, y este copió el mensaje y por el mismo medio lo remitió a Víctor de Aldama quien, sin solución de continuidad, lo envió a Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez, segundo máximo accionista de Air Europa y consejero delegado ejecutivo de la compañía que presidía su padre Juan José Hidalgo Acera".

"Como es natural, esta nota del MITMA tuvo un alto valor estratégico para Air Europa, pues vino a tranquilizar a sus acreedores al mostrar que estaba encarrilado el rescate que garantizaría el futuro de la aerolínea. También fue importante para Víctor de Aldama, que pudo justificar ante Francisco Javier Hidalgo el éxito de sus gestiones y su capacidad de influencia en el Gobierno de España", especifica.

Regalos y pagos vinculados al rescate

El escrito matiza en ese punto "el siguiente hecho que se contiene en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal: precisamente por ello, Víctor de Aldama, agradecido a José Luis Ábalos por su valiosa intervención, se hizo cargo del pago de la estancia en un chalet vacacional en Marbella, "Villa Parra", de la que iban a disfrutar el ministro y su familia entre los días 14 y 23 de agosto de 2020. Así se lo hizo saber el empresario a Koldo García el 10 de agosto de 2020. Ese mismo día, Koldo García envió un WhatsApp a José Luis Ábalos informándole de que "esto sale gratis por las molestias generadas", junto con una fotografía del chalet".

El escrito aclara igualmente que "el alquiler se concertó para los días 12 a 23 de agosto. Sin embargo, las dos primeras noches de la estancia fueron disfrutadas por Koldo García y su esposa, Patricia Uriz Iriarte, quien firmó el contrato con la arrendadora, la sociedad Kids Class SL el 11 de agosto de 2010. La renta se estipuló en 9.800 euros, abonando Patricia Uriz el mismo día de la firma 8.000 euros en efectivo —correspondientes a la estancia de José Luis Ábalos y su familia—, 1.800 euros por transferencia bancaria desde una cuenta de su titularidad, correspondiente al pago de esas dos noches y, finalmente, 900 euros en concepto de fianza, también por transferencia, que le fue devuelta al término de la estancia de José Luis Ábalos".

Y que los 8.000 euros "satisfechos en efectivo por el entorno familiar de Koldo García fueron proporcionados por Víctor de Aldama".

Es más, que "el Señor de Aldama no realizó un desembolso específico para que don Koldo García abonara las rentas del chalet "Villa Parra", sino que se realizaría por el Señor Koldo García con cargo a los fondos líquidos que le venía proporcionando el Señor de Aldama en virtud del acuerdo global de pagos de comisiones al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar bien en el propio MITMA, bien en otros departamentos de la Administración Pública, como expresa el escrito del Ministerio Fiscal, sin descartar que ese pago pudiera proceder de fondos allegados por otros empresarios con los que los Señores Ábalos y García mantenían relaciones al margen del Señor de Aldama".