El Gobierno de Aragón carga contra el pacto con ERC por ser "profundamente injusto" y empobrecer a la comunidad

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha rechazado este martes el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno de España al considerar que resulta "profundamente injusto para Aragón" y que no responde a las necesidades reales de la comunidad.

Bermúdez de Castro ha afirmado que el modelo acordado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña excluye las principales reivindicaciones defendidas por Aragón y, además, mantiene una pérdida de ingresos para el Estado en comparación con los recursos que reciben otras comunidades autónomas. Según ha señalado, la propuesta no supone una mejora real de la financiación autonómica aragonesa.

El consejero ha desmentido que la cantidad anunciada por la ministra de Hacienda para Aragón, cifrada en 630 millones de euros, represente ingresos adicionales. Ha explicado que esa cifra incluye recursos que la comunidad ya recauda de forma directa, como los impuestos sobre patrimonio, los depósitos de entidades de crédito, los residuos en vertederos y las actividades de juego.

Bermúdez de Castro ha advertido de que, aunque actualmente la recaudación de estos tributos es íntegra para el Gobierno de Aragón, el nuevo sistema los incorpora a una bolsa común, lo que implica que no existe garantía de que la comunidad siga recibiendo el total de esos ingresos.

Despoblación y orografía, fuera del modelo

El responsable autonómico de Hacienda ha insistido en que la propuesta del Gobierno de España deja fuera dos criterios que Aragón considera esenciales: la despoblación y la orografía. Según ha señalado, ambos factores resultan determinantes para calcular el coste real de los servicios públicos en una comunidad con un territorio extenso, baja densidad de población y un acusado envejecimiento demográfico.

Bermúdez de Castro ha recalcado que estos elementos influyen directamente en el gasto necesario para garantizar servicios básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Durante su comparecencia en rueda de prensa, el consejero ha cuestionado la defensa que hace el Gobierno del principio de ordinalidad, según el cual las comunidades que más aportan al sistema son también las que más reciben. En este sentido, ha señalado que las declaraciones previas del presidente del Gobierno contrastan con el modelo planteado y ha afirmado que, con esta propuesta, "quien más tiene, más va a tener".

Menor peso de Aragón en la bolsa común

Bermúdez de Castro ha alertado de que el nuevo sistema implica una reducción de los recursos que recibe Aragón. Según los datos aportados, la comunidad ha pasado de representar el 3,7% de la bolsa común al 3%, lo que, a su juicio, supone un retroceso en términos de financiación.

El consejero también ha mostrado su rechazo a la fórmula empleada por el Gobierno de España para diseñar el modelo, al considerar que se ha pactado previamente con ERC antes de ser trasladado al conjunto de comunidades autónomas. Ha indicado que Aragón expondrá su posición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará este miércoles 14 en Madrid y en el que se debatirá la propuesta de financiación autonómica.