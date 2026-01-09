Edmundo González, a Sánchez: "La liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva"

El presidente legítimo de Venezuela, elegido por una abrumadora mayoría en las elecciones presidenciales de julio de 2024, ha explicado en la red social X que ha mantenido una conversación con Pedro Sánchez sobre la situación en el país caribeño.

Quiero informar que tuve una conversación telefónica -duró 17 minutos- con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre la situación de Venezuela. Le manifesté que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y además debe ser… pic.twitter.com/Hv467Y1U60 — Edmundo González (@EdmundoGU) January 9, 2026

En un mensaje con un texto breve y tres imágenes, Edmundo González Urrutia ha contado que la conversación con el presidente del Gobierno ha sido por vía telefónica y que ha durado 17 minutos y ha explicado que le ha dicho a Pedro Sánchez "que la liberación de los presos políticos venezolanos no puede ser selectiva y además debe ser verificada, sin duda, libertad plena e incondicional".

La frase es una contundente refutación de la actitud del Gobierno en las últimas horas, en las que ha presumido de la liberación de cinco presos políticos españoles y señalándolo como "un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", tal y como decía el comunicado del Ministerio de Exteriores.

El Ejecutivo incluso ha llegado a apostar, por boca del ministro Albares y con la excusa de la excarcelación de estos compatriotas, porque se retiren las sanciones a Delcy Rodríguez en la Unión Europea.

Frente a esta propaganda, Edmundo González le ha explicado a Pedro Sánchez que "la comunidad internacional —y España en particular— conoce bien la diferencia entre gestos tácticos y compromisos reales con la democracia y el Estado de derecho".

Siempre según su propio mensaje, el compañero de María Corina Machado le ha dicho al presidente que "Venezuela necesita una transición real y para ello debe haber libertad para todos los presos políticos, fin de la persecución, desarme de los grupos paraestatales y respeto a la voluntad popular manifestada en 28 de Julio".

Una voluntad que, cabe recordar, el Gobierno español no ha respetado, ya que no ha reconocido los resultados de esas elecciones en las que la oposición venezolana demostró que el resultado había sido una victoria abrumadora.

Sánchez presume de hablar con Delcy Rodríguez

Por su parte, el presidente del Gobierno también ha contado en X que ha hablado con Edmundo González, pero ha desvelado que del mismo modo lo ha hecho con la actual líder de la narcodictadura chavista, Delcy Rodríguez.

Sánchez ha insistido en el argumentario que el Gobierno viene desplegando desde hace años, abogando por un acercamiento entre la oposición democrática y el régimen dictatorial como iguales: "España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos. Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones".

El presidente asegura que esto ha sido lo que "ha trasladado" esto a sus dos interlocutores y que "América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España, como le he reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay".

Diligencias contra Zapatero en la AN

Mientras tanto, la situación para el hombre que lo ha sido todo en las relaciones entre España y la narcodictadura bolivariana, José Luis Rodríguez Zapatero, se pone cada vez más complicada: este mismo viernes la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación contra el expresidente del Gobierno por su "colaboración criminal" con el recientemente capturado dictador venezolano, Nicolás Maduro.

La Asociación Hazte Oír presentó hace una semana una querella contra Zapatero por la presunta participación del expresidente español en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En esta situación el expresidente ha lanzado una campaña de lavado de imagen, tratando de presentarse, siempre a través de terceros, como un luchador por los derechos humanos y relativizando su íntima relación con la dictadura.

Sin embargo, uno de los opositores que estuvo preso del régimen bolivariano ha desmontado esta campaña con sólo unas declaraciones, explicando que "cuando me tenían en la Tumba", el peor espacio de la peor cárcel del chavismo, el infame Helicoide, Zapatero "presionó a mi madre para que no denunciara torturas".