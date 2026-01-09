El Gobierno reactiva su cruzada climática con una nueva campaña propagandística

El Gobierno vuelve a la carga con la propaganda climática. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado una campaña del Gobierno contra el cambio climático, que representa al planeta Tierra en la figura de una anciana y lleva por eslogan 'Cambio climático, el gran desafío de vuestra era'.

En total, la campaña de publicidad, que tiene un presupuesto de dos millones de euros (280.000 destinados a la creatividad y 1,7 millones a la difusión en medios), comenzará a difundirse en redes sociales de manera inmediata y estará presente en espacios digitales, televisivos, cines y exteriores en los próximos meses.

"Hemos querido que sea la Tierra que tiene su experiencia, su memoria, la que nos cuente y la que nos recuerde en primera persona un mensaje que yo creo que es esencial. Lo tratamos de comunicar una y otra vez, pero es muy importante. Somos la única especie capaz de hacer frente a la emergencia climática", ha señalado Aagesen durante su intervención en el acto.

En el anuncio, la Tierra habla directamente a la ciudadanía, advirtiendo a la humanidad sobre sus decisiones presentes y futuras. De este modo, la campaña plantea el cambio climático como el gran desafío de la generación actual, pero también como una oportunidad para actuar de forma conjunta.

Lanzamos la primera campaña de concienciación sobre cambio climático del Gobierno de España Cambio climático

🌍 El gran desafío de vuestra era pic.twitter.com/ZiqChtlv9f — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) January 8, 2026

Según Transición Ecológica, esta campaña se alinea con el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, cuyo segundo borrador presentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de Navidad. Este eje plantea la "promoción de una cultura cívica de la prevención y respuesta a emergencias climáticas" con el propósito de construir una sociedad más resiliente y preparada. En este sentido, Aagesen ha subrayado que España va a seguir impulsando el Pacto. "Un pacto que, como saben, estamos trabajando con toda la sociedad, con todas las instituciones", ha recordado.

Ataques a Trump

Por otro lado, la titular de Transición Ecológica ha "lamentado profundamente" que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya retirado al país de varias agencias internacionales, entre ellas la de la Organización de Naciones Unidas dedicada al Clima. Así, ha comentado que "sorprende" cómo en un momento en el que se tiene "más información" y en el que los impactos del cambio climático "son cada vez más visibles, es cuando más se estén viendo "ataques al conocimiento científico".

En esta línea, también ha atacado a Trump su antecesora, Teresa Ribera, -ahora vicepresidenta de la Comisión Europea- que ha cargado contra el presidente estadounidense diciendo que "a la Casa Blanca no le importa el medio ambiente". Lo hace la misma dirigente que fue ministra de Transición ecológica durante la dana mortal de Valencia que dejó más de 200 muertos. Una tragedia en la que resultó clave la paralización de la obra del Barranco del Poyo a manos de la misma Teresa Ribera, tal y como informó este diario.

Volviendo a esta campaña climática, "es más importante que nunca seguir reivindicando la importancia de la ciencia, y por eso hoy también lamentamos profundamente que un país que fue fundacional de la Convención Marco de Naciones Unidas y de ese panel de expertos, hoy dé la espalda y quiera salirse de estas instituciones", ha insistido Aagesen.

Aagesen ha asegurado que España "va a seguir actuando con paso firme contra el cambio climático, apostando por el multilateralismo, por la acción climática, por la cooperación internacional y, por supuesto, apostando por la mejora y los avances en el conocimiento científico". "El coste de no actuar es inasumible", ha concluido.