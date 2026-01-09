El PP estrecha el cerco sobre Forestalia y los "chanchullos" de la familia Sumelzo con las renovables en Aragón

El PP ha anunciado la ampliación, el próximo lunes, del listado de comparecientes en la Comisión Koldo del Senado, que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, cuyos directivos serán también llamados a declarar. Además, la ofensiva incluye citar a Susana Sumelzo, la aragonesa exesecretaria de Estado Iberoamérica y el Caribe, que está en el ojo del huracán por los "chanchullos del grupo empresarial Forestalia".

También ha sido incluido en el listado el presidente de esta entidad, Fernando Samper por la investigación que lleva a cabo la UCO sobre las licencias eólicas y solares concedidas en Aragón durante el mandato del socialista Javier Lambán. El PP ha solicitado, además, al ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen las copias y expedientes de esas autorizacionesdes de 2018 hasta finales de 2025.

La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, critica que "todo lo que rodea a Pedro Sánchez rezuma corrupción y eso no es casualidad, es el modus operandi de un Gobierno y un partido como el PSOE de Sánchez a lo que ya se les ha caído la careta y ahora tienen que rendir cuentas ante todos los españoles".

Cerco a Plus Ultra y la SEPI

En relación con Plus Ultra, serán incluidos en el listado Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra; Roberto Roselli, CEO de la aerolínea; y Julio Martínez Martínez, empresario detenido por la UDEF en el mismo operativo que los directivos de Plus Ultra y que horas antes mantuvo un encuentro secreto con Zapatero, citado también y cuya fecha para acudir está todavía pendiente.

Otros nombres destacados del nuevo listado son los de Ana de la Cueva Fernández, actual presidenta de Patrimonio Nacional y exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y miembro del Consejo Rector del FASSE que acordó los rescates durante la pandemia y María Pilar Paneque, exsubsecretaria de Hacienda en 2020 y miembro del Consejo Rector del FASSE, que también era responsable de los rescates durante la pandemia.

El PP pide también diferente documentación a varias entidades públicas sobre el rescate de Plus Ultra, entre otras, se pide a la SEPI, dependiente del ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, el expediente íntegro del rescate concedido a Plus Ultra. También formarán parte del listado de comparecientes, Gregorio Martínez, ex gerente del PSOE durante la etapa de la Gestora y las primarias de 2017; y Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI.