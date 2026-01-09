Feijóo declara a la juez de la Dana que escribió a Mazón, Page y Moreno tres horas antes que Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha declarado de forma telemática, desde su despacho del Congreso de los Diputados, ante la juez de la Dana, que le citó como testigo después de solicitarle los mensajes intercambiado con Carlos Mazón el día de la catástrofe. El presidente del PP ha respondido a sus preguntas y ha aclarado que el día previo a la tormenta, lunes 28, no tuvo comunicación con el presidente valenciano, que tampoco le informó de lo ocurrido el martes 29 hasta las 19.59 de la tarde.

Según ha trasladado, tomó él la iniciativa de escribir al entonces presidente valenciano, al de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, y al de Andalucía, Juanma Moreno, por ser las tres comunidades afectadas por las lluvias. Primero se comunicó con Mazón a las 19.59, después con Page a las 20.01 y, por último, escribió a Moreno a las 20.31 el 29 de octubre de 2024. El PP recuerda que Pedro Sánchez no escribió a Mazón hasta las 22.51 de esa noche, casi tres horas después de que Feijóo se interesara por la situación pese a no tener responsabilidades directas.

Feijóo ha trasladado a la juez que no fue informado en ningún momento de lo sucedido, ni por Mazón ni por el Gobierno de Pedro Sánchez, pese a ser el líder de la oposición. "El Gobierno no me informó de ninguna incidencia, como jefe de la oposición, en las comunidades afectadas; ni ese ni ningún día", ha dicho. "No sabía que había un Cecopi ni que estaba funcionando", añadía.

Según ha testificado, no hubo ninguna comunicación telefónica con Mazón, más allá de los mensajes intercambiados que obran en poder del juzgado, y los whatsapp desvelados este viernes con los otros dos presidentes autonómicos para interesarse por el estado de la situación en plena tormenta.

El presidente del PP ha trasladado también su "extrañeza" por el hecho de haber sido citado a declarar cuando no se ha llamado a ningún miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, que sí tenían responsabilidad de gestión. La juez rechazó citar al jefe del Ejecutivo o a la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ahora comisaria europea. Tampoco a ninguno de los ministros responsables como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska o la de Defensa, Margarita Robles.